SGK'nın idari para cezaları kamu kurumlarınca nasıl ödenecek?
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 2017 tarihli yazısına göre, SGK il müdürlüklerince uygulanan idari para cezalarının, ilgililerine rücu edilmek kaydıyla, ilgili hizmet tertibindeki 02.1, 02.2, 02.3 ve 02.4 gider kalemlerinden, ilgili hizmet tertibi ile ilişkilendirilemeyenlerin ise 03.4 gider kaleminden karşılanması gerektiğini belirtti.
|11 Aralık 2020 00:14
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MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 2017 tarihli yazısına göre, SGK il müdürlüklerince uygulanan idari para cezalarının, ilgililerine rücu edilmek kaydıyla, ilgili hizmet tertibindeki 02.1, 02.2, 02.3 ve 02.4 gider kalemlerinden, ilgili hizmet tertibi ile ilişkilendirilemeyenlerin ise 03.4 gider kaleminden karşılanması gerektiğini belirtti.
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