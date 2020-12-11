1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SGK'nın idari para cezaları kamu kurumlarınca nasıl ödenecek?

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 2017 tarihli yazısına göre, SGK il müdürlüklerince uygulanan idari para cezalarının, ilgililerine rücu edilmek kaydıyla, ilgili hizmet tertibindeki 02.1, 02.2, 02.3 ve 02.4 gider kalemlerinden, ilgili hizmet tertibi ile ilişkilendirilemeyenlerin ise 03.4 gider kaleminden karşılanması gerektiğini belirtti.
 11 Aralık 2020 00:14
+Aa- Yazdır
SGK'nın idari para cezaları kamu kurumlarınca nasıl ödenecek?

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 2017 tarihli yazısına göre, SGK il müdürlüklerince uygulanan idari para cezalarının, ilgililerine rücu edilmek kaydıyla, ilgili hizmet tertibindeki 02.1, 02.2, 02.3 ve 02.4 gider kalemlerinden, ilgili hizmet tertibi ile ilişkilendirilemeyenlerin ise 03.4 gider kaleminden karşılanması gerektiğini belirtti.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emekliler 'seyyanen zam' talep ediyor
10 Aralık 2020 11:17		 Gaziantep'te öğrenci servisi esnafına 1500 lira destek
08 Aralık 2020 15:02
'SED ödemeleri bugün hesaba yatırılmaya başlanıyor'
08 Aralık 2020 09:22		 Geliri olmayan müzik emekçilerine 1000 lira destek verilecek
05 Aralık 2020 09:28
Asgari ücrette ikinci toplantı 15 Aralık'ta
04 Aralık 2020 16:20		 Bir il belediyemiz iş yeri kapanan esnafa 1500 lira nakdi destek verecek
04 Aralık 2020 14:09
Asgari ücrette zam pazarlığı yarın 'online' başlıyor
03 Aralık 2020 18:49		 Düşük maaşa 'seyyanen' zam talebi
01 Aralık 2020 07:13
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak
30 Kasım 2020 11:31		 'İhtiyaç sahibi 386 binden fazla öğrenciye destek sağlandı'
28 Kasım 2020 12:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:31 - Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı00:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü00:14 - SGK'nın idari para cezaları kamu kurumlarınca nasıl ödenecek?00:02 - Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı00:01 - Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?00:01 - Ulaştırma Hizmetleri Alanında Değişiklik Yapıldı
00:01 - 11 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları23:31 - Koronavirüsü yenen hemşire: Ateşim 42'ye kadar yükseldi23:29 - Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalandı: Çok pişmanım23:26 - Özel bakım merkezinde 6'sı personel 78 kişi karantinaya alındı23:22 - BM'den kritik uyarı: Küresel ısınma 3 dereceye ilerliyor23:21 - Aşı gönüllüsü vatandaşlarda ikinci doz aşılama başladı
23:19 - Başhekim Prof. Dr. Cantürk: Aşı karşıtlığının bir anlamı yok23:12 - 'Azerbaycan'a artık kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz'23:09 - Eğitim azimleri ile örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor23:07 - Gasp mağduru: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor23:03 - Lütfü Türkkan: Binanın kira ücreti dahi faturaya yansıtılıyor
23:00 - 'Artık teknolojinin yerli olmasını sağlamak durumundayız'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bill Gates'in, aşıyla herkese çip yerleştireceği iddiasına inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?
SGK'nın idari para cezaları kamu kurumlarınca nasıl ödenecek?
Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı
Ulaştırma Hizmetleri Alanında Değişiklik Yapıldı
11 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tedbirler etkisini göstermeye başladı 2
geceye bir şiir bırak 1
kandırmayın fenerbahçelileri alex malex gelmez 1
kedi 5
vura vura vura kıra kıra kıra 1
erzurum 3
borussia mönchengladbach 1
gökkuşağı temalı ürünlerin 18 uyarısı konulması 3
Uzaylıların rengi 4
freecycle 1
SON İLANLAR
YSK, 15 seçim uzman yardımcısı alacak
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Belvan Ulaşım 70 İşçi Alacak
Sivas Altınyayla KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 7 İşçi Alacak
İstanbul İston 6 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam