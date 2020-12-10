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Öğretim görevlisi, uzaktan eğitim sırasında hayatını kaybetti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Uğur Günsel Üniversite Lojmanlarında kaldığı evinde uzaktan eğitim verdiği sırada hayatını kaybetti.
 10 Aralık 2020 17:17
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Öğretim görevlisi, uzaktan eğitim sırasında hayatını kaybetti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Uğur Günsel Üniversite Lojmanlarında kaldığı evinde uzaktan eğitim verdiği sırada hayatını kaybetti.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Günsel'in hayatını kaybettiğini belirlenmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Uğur Günsel'in cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, kalp krizi şüphesi üzerinde duruluyor.
İhlas Haber Ajansı
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