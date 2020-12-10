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Erdoğan Ermenistan'a seslendi: Sorunumuz halkla değil, yönetimle

Erdoğan: "Bizim Ermenistan halkına bir kinimiz yok. Sıkıntı Ermenistan'ın yönetimiyledir. Benim ülkemde 100 bini aşkın Ermeni vatandaşım var."
 10 Aralık 2020 18:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gençlik Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ikili ticari anlaşmalar imzalandı. İkili anlaşmaların ardından, iki lider ortak basın düzenledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:KARABAĞ'DA BU ÇİLE NEDEN ÇEKTİRİLDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısındaki konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

"44 günlük savaş sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycandaki kardeşlerimiz gibi, Türkiye'deki kardeşlerini de sevindirmiştir. Buna özellikle de yazılı-görsel medyanın büyük kısmı katıldı ve bu zaferi beraber, sürekli olarak kutladılar, mesajlarını da bu istikamette verdiler. Bugün bu törenlere biz kardeşimin de davetiyle geldik. Caddedeki o heyecanı gördüğümüz zaman böyle bir zaferin neticesinde ancak coşku böyle olurdu, bunu gördük. Ortada şu anda bugün etraflıca kardeşimle görüştük. Karabağ niçin bugüne kadar sürüncemede kaldı? Neden 30 sene Karabağ'da bu çile çektirildi? Minsk üçlüsü denilen bu üçlünün işi neydi? Bunlar dünyanın en güçlü ülkeleriydi. Neden bu oyalandı? Neden neticelendirilmedi? Neticiye kavuşturamazlar mıydı acaba? Kavuşturabilirlerdi.

FRANSA'NIN TAVRINA ELEŞTİRİ

Fakat daha sonra çok daha olumlu mesajlar gelmeye başladı. Bunların başında da Fransa. Devamlı gardaşımı arııyordu, ondan neticeler elde etmeye çalışıyordu. Zaman zaman bize de ulaşmak istiyordu ama doğrusu dönmedik. Biliyordu ki dert başkaydı. Bunu da özellikle kardeşlerimiz 'göbeğimizi keseceğiz' dediler, adımı attılar. Adımı attıktan sonra da iş yürümeye başladı. Platform konusunu ben de önemsiyorum. Gerekirse 6'lı bir platform da oluşturabiliriz dedi. Sayın Putin de bunu kabullendi. Rusya-Türkiye-Azerbaycan-İran-Gürcistan eğer kabullenir uyarlarsa, Ermenistan da bu platformda yer alabilir. 6'lı platform ile bölgesel barışı tesis edelim dediler. Bugün de kardeşime söyledim; eğer bu konuda olumlu adım atılırsa biz de kapalı kapılarımızı açarız. Kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım diye bir derdimiz yok. Ermenistan halkına da bir kinimiz yok. Sıkıntımız Ermenistan yönetimiyledir. Benim ülkemde yüz bin Ermeni vatandaşımız var."

ALİYEV: ERDOĞAN TÜRKİYE'Sİ DÜNYA İÇİN BİR ÖRNEKTİR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'de düzenlenen basın toplantısında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye çatışmanın ilk günlerinden itibaren desteğini göstermiştir. Türkiye gibi kardeşimizin yanımızda olması bize güç verdi. Biz güçten istifade ederek kendi topraklarımızı geri aldık. Kendi kardeşimi karşılarken, Türkiye'de olurken, Türkiye ile Azerbaycan kadar birbirine yakın ülkelerin olmadığını gördüm.Birbirinin her zaman yanında olan ikinci bir ülke yoktur. Aziz kardeşimin liderliği sayesinde dünyanın birçok ülkesinde, Türkiye hakkı, adaleti koruyor, ezilmiş hakların çıkarlarını savunuyor. Bugün Erdoğan Türkiye'si dünya için bir örnektir. Bağımsızlık, mertlik, cesaret örneğidir. Ve gelişmişlik örneğidir. Bizim şehirlerimiz Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla bezendi. Bu insanların yüreğinden gelen duygulardı.
DHA
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