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Ayrılmak isteyen kız arkadaşına işkence yapan sanığa 53 yıl hapis

Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını, işkence uyguladıktan sonra bir çuvala koyup Avcılar'daki göl kenarına bıraktığı gerekçesiyle yargılanan sanık Emre Çiçek, ''canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs etme'', ''cinsel saldırı'' ve ''cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçlarından toplam 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 10 Aralık 2020 17:48
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Ayrılmak isteyen kız arkadaşına işkence yapan sanığa 53 yıl hapis

Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını, işkence uyguladıktan sonra bir çuvala koyup Avcılar'daki göl kenarına bıraktığı gerekçesiyle yargılanan sanık Emre Çiçek, ''canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs etme'', ''cinsel saldırı'' ve ''cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçlarından toplam 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Çiçek, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya mağdur Rabia Kaçmaz ve ailesi de katıldı.

Söz alan müşteki avukatları, sanığın yaptıklarından dolayı Rabia Kaçmaz'ın şans eseri bugün burada bulunduğunu ve suçun canavarca hisle tasarlanarak işlendiğini belirtti.

Sanık Emre Çiçek'in avukatı da müvekkili bakımından tasarlama unsurlarının oluşmadığını, mağduru göl kenarına götürdükten sonra da ağzını açtığını, bu şekilde etkin pişmanlık gösterdiğini savunarak, ''Canavarca hisle hareket ettiği de söylenemez. Müvekkilim canavarca hisle hareket etse kişinin etinin parçasını koparıp yemeye çalışırdı. Canavarca hisse bu örnek teşkil eder.'' dedi.

Son savunması için söz verilen sanık Çiçek de Rabia Kaçmaz'a cinsel saldırıda bulunmadığını iddia ederek, ''Yaralamadan başka kastım yoktu. Öldürmek isteseydim, orada öldürürdüm. Fırsatım vardı. Allah korusun iyi ki ölümle sonuçlanmadı. O an hastaneye götürecektim, korkudan araziye bıraktım. Sadece telefona gelen bir mesajdan dolayı bunları yaşadık. Rabia'nın saçının teline zarar vermezdim. Pişmanlığımı kelimelerle ifade edemem. Keşke benim başıma gelseydi. Asıl mağdur olan benim. Yaralama olayı çok üzücü bir olay. Kötü karakterde bir insan değilim.'' ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler üzerine mağdur Kaçmaz, sanığa tepki gösterdi. Kaçmaz, fenalaşması üzerine avukatları tarafından salondan çıkarıldı.

Son sözü sorulan sanık Çiçek, ''Ben suç işleyecek karakterde bir insan değilim." dedi.

Mahkeme heyeti sanık Emre Çiçek'e, ''canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs etme'' suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Eylemin kamu vicdanını yaralayan şekilde gerçekleşme biçimi ve sanığın kişilik özelliklerini dikkate alan mahkeme, bu suçtan indirim uygulamadı.

Mahkeme, sanık Çiçek'i ''cinsel saldırı'' suçundan 18 yıl, ''cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Mahkeme, diğer sanık Yunus Kıldır'ı ''Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan 8 yıl hapse mahkum etti.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Rabia Kaçmaz, ''Adalet yerini buldu. verilmesi gereken ceza verildi. Bu konuda çok mutluyum. Buradan Sayın Mahkeme Başkanına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çektiğim eziyetlerin karşılığını kendisine ceza olarak verdiği için çok mutluyum. Sesimi halen tam olarak kullanamıyorum, izleri kaldı. Ağır bir travmaydı, bana yaşatılan. Bugün rahat bir şekilde uyuyacağım.'' diye konuştu.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Şubat 2019'da yaşanan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Emre Çiçek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar, sanık Yunus Kıldır'ın "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Düzenlenen ek iddianame ile sanık Emre Çiçek hakkında ayrıca ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan da 14 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.
Anadolu Ajansı
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