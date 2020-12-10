1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 300 bin sınırına dayandı

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 374 artışla 296 bin 885'e yükselerek 300 bin sınırına dayandı
 10 Aralık 2020 18:04
+Aa- Yazdır
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 300 bin sınırına dayandı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 374 artarak 296 bin 885'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 238 bin 332 artışla 15 milyon 833 bin 752'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 374 artarak 296 bin 885'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı, 9 milyon 233 bini geçerken, toplam test sayısı 213 milyon 172 bini aştı.

Ülkede, Kaliforniya eyaleti 1 milyon 454 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bunu 1 milyon 396 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 83 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

New York ise, Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 235 ile ilk sırada yer alırken, 772 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 775 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 730 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının verisi çok sağlam
10 Aralık 2020 19:14		 Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
10 Aralık 2020 15:57
Koronada aşı umudu! Hangi ülke ne kadar sipariş etti?
10 Aralık 2020 13:33		 NATO'dan AB'ye Türkiye için 'olumlu yaklaşım' tavsiyesi
10 Aralık 2020 13:30
Rus aşısını olanlarda, antikor gelişen de var gelişmeyen de
10 Aralık 2020 12:18		 Türk komandolar ve SİHA'lar da Bakü'deki geçit töreninde yer alacak
10 Aralık 2020 12:08
SpaceX'in test ettiği uzay mekiği iniş sırasında patladı
10 Aralık 2020 10:13		 'Milyarlarca kişi aşı olamayacak'
10 Aralık 2020 08:17
BioNTech: Siber saldırıda aşı verilerimiz hacklendi
10 Aralık 2020 00:35		 Doğu Akdeniz'de diyabet iki kattan fazla arttı
09 Aralık 2020 23:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:49 - Engellilerin kullanamadığı metrobüs durağında çile sürüyor19:44 - Ankara'da şehit polis için tören; eşi şehidin montunu giydi19:24 - Dubai'de pasaportlarına el konulan Türkler yurda döndü19:19 - DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi19:14 - Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının verisi çok sağlam19:12 - Emniyetten 'WhatsApp yoluyla doğrulama' uyarısı
19:12 - Türkiye Varlık Fonu: Kamuya aktarılan tutar yüzde 27 arttı18:56 - Üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi18:48 - Tedbirler etkisini göstermeye başladı... Hasta sayısında azalma var18:39 - Fiyatı yüzde 90 arttı ama tüketici, zam dinlemedi18:37 - İzmir'de önemli caddelere kişi sınırlaması geldi18:32 - Beş ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
18:30 - Borsa günü yeniden rekorlarla tamamladı18:23 - Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 5 gözaltı18:20 - Barış Pınarı bölgesinde bombalı araçla saldırı: 2 şehit, 8 yaralı18:17 - Erdoğan Ermenistan'a seslendi: Sorunumuz halkla değil, yönetimle18:14 - Camilerdeki korsan müzik yayını paylaşımı davasında karar
18:04 - ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 300 bin sınırına dayandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Özel aracında maske takmayınca, ceza yiyen vatandaş isyan etti
Ateş Kara, maskesiz hayatın ne zaman başlayacağını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den personel alımına dair açıklama
Yargıtay, Bylock'ta aşk yazışmaları var dedi, beraat kararı verdi
Öğrenciler canlı derse girmezse, öğretmen ek ders alabilir mi?
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan ilk mesaj
Bakan Kasapoğlu: Merkez ve Taşra teşkilatına 515 personel alacağız
Mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı
Tedbirler etkisini göstermeye başladı... Hasta sayısında azalma var
Böcek, Kılıçdaroğlu'nun özel olarak gönderdiği kişiyi görevden aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşı taşıma konteyneri 1
paranormal activity 1
Beyaza Beyaz denmeyip Siyaha siyah denmesi 1
sen ona bi de benim gözümle bak 3
gökkuşağı temalı ürünlerin 18 uyarısı konulması 2
yeşil şapkalı masa lambası 2
Starlink 1
boston dynamics 1
kullarımın halini soririm eyidir eyidir 1
hande sümertaş üzerinden cinsiyetçi mağduriyet yaratmak 1
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli 500 yurt yönetim memuru alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KOSGEB, 44 kobi uzman yardımcısı alacak
Bursa Belkar Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Fatsa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam