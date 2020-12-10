Tedbirler etkisini göstermeye başladı... Hasta sayısında azalma var
|10 Aralık 2020 18:48
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 10 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 5 bin 943 oldu, son 24 saatte 5 bin 232 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 452 bin 593'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim.' ifadelerini kullandı.
COVID-19 Durum Günlük Raporu
01.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
02.11.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
03.11.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
04.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
05.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
06.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
07.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
08.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
09.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
10.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
11.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
12.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
13.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
14.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
15.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
16.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
17.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
18.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
19.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
20.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
21.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
22.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
23.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Engellilerin kullanamadığı metrobüs durağında çile sürüyor
10 Aralık 2020 19:49
|Ankara'da şehit polis için tören; eşi şehidin montunu giydi
10 Aralık 2020 19:44
|Dubai'de pasaportlarına el konulan Türkler yurda döndü
10 Aralık 2020 19:24
|Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek
10 Aralık 2020 18:00
|Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu
10 Aralık 2020 16:35
|Kovid-19 kostümü giyen belediye personeli, kalabalığın arasına daldı
10 Aralık 2020 16:27
|Baba ve oğlu 15 gün arayla koronavirüse yenik düştü
10 Aralık 2020 16:15
|Türkiye'den Çin'e gidecek ihracat treni, Bakü Deniz Limanı'nda
10 Aralık 2020 15:36
|Ekonomistler işsizlik rakamlarına ne dedi?
10 Aralık 2020 14:33
|Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
10 Aralık 2020 14:08