1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının verisi çok sağlam

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı Emer Cooke, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı adayının ajansa sunulan verilerinin "çok sağlam" olduğunu belirterek, ancak şu aşamada inceleme sonucunun "pozitif" olacağını garanti edemediklerini bildirdi.
 10 Aralık 2020 19:14
+Aa- Yazdır
Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının verisi çok sağlam

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı Emer Cooke, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı adayının ajansa sunulan verilerinin "çok sağlam" olduğunu belirterek, ancak şu aşamada inceleme sonucunun "pozitif" olacağını garanti edemediklerini bildirdi.

Avrupa Parlamentosu'nun bir komite toplantısında konuşan Cooke, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, Kovid-19 karşı geliştirdikleri "BNT162b2" adlı aşı adayına yönelik ajansa "çok sağlam" veriler sağladıklarını söyledi.

Avrupa Birliği'nde ilaç ve aşıların değerlendirilerek onaylanmasından sorumlu EMA'nın Başkanı Cooke, "Klinik deneylere katılan 30 binden fazla deneğin bir veri setine sahibiz. Bu bize hem güvenlik hem de etkililik konusunda karar verebilmek için çok sağlam bir veri seti sağlıyor." ifadesini kullandı.

Cooke, söz konusu aşının Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmasının onaylanıp onaylanmayacağına ilişkin ise, "Şu aşamada olumlu bir değerlendirme yapılacağını garanti edemeyiz." diye konuştu.

BioNTech ve Pfizer'in Kovid-19 aşısı onay sunum belgelerine siber saldırı düzenlenmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Cooke, son birkaç haftadır siber saldırıya maruz kaldıklarını anlatarak, söz konusu saldırının aşıların onay sürecini etkilemeyeceğini vurguladı.

BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.

EMA'nın Pfizer ve BioNTech'in "BNT162b2" adlı aşısının kullanımına ilişkin kararını en geç 29 Aralık'ta vermesi bekleniyor.

Pfizer ve BioNTech, dün yaptıkları ortak açıklamada EMA'ya siber saldırı düzenleyen hackerlerin şirketlerin Kovid-19 aşısı sunum verilerine yasa dışı olarak erişim sağladığını bildirmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 300 bin sınırına dayandı
10 Aralık 2020 18:04		 Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
10 Aralık 2020 15:57
Koronada aşı umudu! Hangi ülke ne kadar sipariş etti?
10 Aralık 2020 13:33		 NATO'dan AB'ye Türkiye için 'olumlu yaklaşım' tavsiyesi
10 Aralık 2020 13:30
Rus aşısını olanlarda, antikor gelişen de var gelişmeyen de
10 Aralık 2020 12:18		 Türk komandolar ve SİHA'lar da Bakü'deki geçit töreninde yer alacak
10 Aralık 2020 12:08
SpaceX'in test ettiği uzay mekiği iniş sırasında patladı
10 Aralık 2020 10:13		 'Milyarlarca kişi aşı olamayacak'
10 Aralık 2020 08:17
BioNTech: Siber saldırıda aşı verilerimiz hacklendi
10 Aralık 2020 00:35		 Doğu Akdeniz'de diyabet iki kattan fazla arttı
09 Aralık 2020 23:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:49 - Engellilerin kullanamadığı metrobüs durağında çile sürüyor19:44 - Ankara'da şehit polis için tören; eşi şehidin montunu giydi19:24 - Dubai'de pasaportlarına el konulan Türkler yurda döndü19:19 - DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi19:14 - Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının verisi çok sağlam19:12 - Emniyetten 'WhatsApp yoluyla doğrulama' uyarısı
19:12 - Türkiye Varlık Fonu: Kamuya aktarılan tutar yüzde 27 arttı18:56 - Üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi18:48 - Tedbirler etkisini göstermeye başladı... Hasta sayısında azalma var18:39 - Fiyatı yüzde 90 arttı ama tüketici, zam dinlemedi18:37 - İzmir'de önemli caddelere kişi sınırlaması geldi18:32 - Beş ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
18:30 - Borsa günü yeniden rekorlarla tamamladı18:23 - Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 5 gözaltı18:20 - Barış Pınarı bölgesinde bombalı araçla saldırı: 2 şehit, 8 yaralı18:17 - Erdoğan Ermenistan'a seslendi: Sorunumuz halkla değil, yönetimle18:14 - Camilerdeki korsan müzik yayını paylaşımı davasında karar
18:04 - ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 300 bin sınırına dayandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Özel aracında maske takmayınca, ceza yiyen vatandaş isyan etti
Ateş Kara, maskesiz hayatın ne zaman başlayacağını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den personel alımına dair açıklama
Yargıtay, Bylock'ta aşk yazışmaları var dedi, beraat kararı verdi
Öğrenciler canlı derse girmezse, öğretmen ek ders alabilir mi?
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan ilk mesaj
Bakan Kasapoğlu: Merkez ve Taşra teşkilatına 515 personel alacağız
Mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı
Tedbirler etkisini göstermeye başladı... Hasta sayısında azalma var
Böcek, Kılıçdaroğlu'nun özel olarak gönderdiği kişiyi görevden aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
psg-başakşehir maçı 4.hakeminin 10 maç ceza alması 2
kandırmayın fenerbahçelileri alex malex gelmez 1
hakan boyav 1
vura vura vura kıra kıra kıra 2
eti negro 9
eliyle dürtükleyen insan 2
2020'de en çok yapılan aramalar 2
uçan vasıtalar bir an önce bulunsa 1
ıkea kupa bardakları 1
08.12.2020 psg vs başakşehir maçı 4
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli 500 yurt yönetim memuru alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KOSGEB, 44 kobi uzman yardımcısı alacak
Bursa Belkar Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Fatsa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam