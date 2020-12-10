Ankara'da şehit polis için tören; eşi şehidin montunu giydi
|10 Aralık 2020 19:44
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Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Metin Gülmez, 28 Kasım'da, uygulama noktasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Gülmez, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Gülmez için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin babası Yusuf, annesi Emine, eşi Tuğba, kardeşleri Melahat ile Durkadın Gülmez'in yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Vali Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz katıldı.
ŞEHİT EŞİNİN MONTUNU GİYDİ
Eşinin polis montunu giyen Tuğba Gülmez, 2 yaşındaki kızı Esila Ceylin ile birlikte törende yer aldı. Kucağındaki kızına sarılarak gözyaşı döken şehit eşini, yakınları ve polisler teskin etmeye çalıştı. Şehidin annesi Emine ile kardeşleri Melahat ve Durkadın Gülmez de gözyaşlarını tutamadı. Tuğba Gülmez, törenin ardından polislerin omuzlarında taşınan Türk bayrağına sarılı eşinin cenazesini polislerle birlikte selam durarak uğurladı. Küçük Esila Ceylin de babasının tabutunun arkasından el salladı. Şehidin cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
TOPRAĞA VERİLDİ
Ankara'da 12 gün önce görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez (32) için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, şehidin ailesi ve yakınları ile emniyet personeli ve askeri personel katıldı. Şehit polis memuru Gülmez'in cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.
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