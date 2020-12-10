Geriye dönük toplam vaka sayısı ilk kez açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımıyla Türkiye genelinde geriye dönük toplam koronavirüs vaka sayısı açıklandı: 1.748.567
|10 Aralık 2020 20:02
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısını 1 milyon 748 bin 567 olarak açıkladı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu 1 saat arayla tekrar açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların verildiği grafiğin geriye dönük olarak güncellenmiş halini paylaştı.
Yeni paylaşılan tabloya göre Türkiye'nin toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.
Bu rakamlara göre Türkiye, Wordometers sitesinin koronavirüs verilerine göre dünyada vaka sayısı bakımından 8. sıraya yükseldi.
Bakan Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs verilerinin geriye yönelik olarak açıklanacağını duyurmuştu.
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