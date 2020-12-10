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SinoVac aşısının Türkiye'ye gelişi için geri sayım başladı

Çin'den 3-4 gün içerisinde gelecek Kovid-19 aşısı, 2 hafta boyunca Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında güvenlik testlerine tabi tutulacak.
 10 Aralık 2020 20:29
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SinoVac aşısının Türkiye'ye gelişi için geri sayım başladı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ay sonundan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı SinoVac'ın aşısı için geri sayım başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından Çin'den gelecek 50 milyon doz aşının nasıl uygulanacağına ilişkin detayları açıkladı.

Buna göre, anlaşma uyarınca aralık ve ocak ayları içinde 20'şer milyon doz, şubat içindeyse 10 milyon doz SinoVac aşısı Türkiye'ye gönderilecek. Türkiye, güvenilir olduğunu bildiği ve etkinliği ortaya konulan inaktif SinoVac aşısını tercih etse de şubat sonrası için de istenilen miktara ulaşabilmek amacıyla diğer firmalarla teması kesmiyor.

Türkiye'nin 3 aylık zaman diliminde 100 milyon doza yakın aşı ihtiyacı bulunuyor. Pfizer'le yapılan görüşmede teklif edilen doz miktarının artırılmasını isteyen Türkiye, AstraZeneca ile de irtibat halinde.

Türkiye, Rusya'da üretilen aşıya ilişkin toksikoloji çalışmalarının başarılı olması halinde temin noktasında sorun olmadığını düşünüyor.

Firmalarla yapılan görüşmelerde aşının etkinlik ve güvenilirliği kriterleri dışında, "Sınırlı miktarda dozun üzerine teslim garantisi verilmemesi" üzerinde de duruluyor. Zira Türkiye, kitlesel bağışıklığın sağlanabilmesi için olabilecek en erken tarihte en fazla miktarda dozu temin etmek istiyor.

SinoVac aşısında süreç nasıl işleyecek?

SinoVac'ın ürettiği inaktif yani "ölü virüs aşısı", en erken Faz-3 safhasına geçen aşı olarak biliniyor ve güvenilirliğiyle ön plana çıkıyor.

Uzun vadeli yan etkilerinin ne olduğu bilinen ve geçmişten bu yana uygulanan yöntemle hazırlanan aşı, etkinliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Aralık ve ocak ayı içinde gönderilmesi planlanan 20 milyon doz SinoVac aşısının ilk partisi olan 3 milyon doz, 3-4 gün içinde Türkiye'de olacak.

Aşı, Türkiye'de yaklaşık 2 hafta boyunca Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun laboratuvarlarında güvenlik testlerine tabi tutulacak.

Bu incelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması ve Faz-3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunca değerlendirilecek ve Türkiye standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek.

Bu aşamalardan sonra başlanacak aşı ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak.

Öncelik sıralamasına göre 4 aşamada yapılacak aşılama, birinci basamak sağlık hizmetleri dahil olmak üzere aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, eczaneler, sağlık kuruluşları ve hastaneler olmak üzere geniş bir yelpazede uygulanacak.

Aşı 14-21 gün arayla iki doz halinde ücretsiz yapılacak.

Şimdilik zorunlu tutulmayacak aşı için vatandaşlar ikna edilerek kitlesel aşılama yoluna gidilecek.

18 yaş altı ve gebeler ile 4-6 ay içinde Kovid-19 geçirmiş kişiler için aşılama bu aşamada düşünülmüyor. 18 yaş altı için, aşının Faz-3 uygulamalarının sonuçları beklenecek.

Aşı yaptıranlar, sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşu tarafından kaydedilecek. Böylece, test sonuçları ve temaslılarda olduğu gibi aşılı vatandaşlar da merkezi veri tabanından, HES kodu ve e-Nabız aracılığıyla takip edilecek.

Aşılamanın öncelikli gruplar dışında kimlere yapılacağı Bilim Kurulunun çalışması ile şekillendirilecek.
Anadolu Ajansı
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