Satranç satışları kasımda yüzde 46 arttı
|10 Aralık 2020 20:31
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GittiGidiyor'da satranç satışları, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttı.
GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs döneminde 'masa oyunları' kategorisine talep artış gösterdi.
Özellikle Netflix'in popüler dizilerinden The Queen's Gambit, satranç seti satışlarına etki etti. Kasımda GittiGidiyor'da satranç setleri satışında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46'lık artış yaşandı.
Satranç setlerinin yanı sıra Scrabble, Tabu gibi kutu oyunlarına da ilginin arttığı görüldü. Tavla, dama gibi masa oyunlarının satışı ise yüzde 35 arttı.
GittiGidiyor'da en çok masa ve kutu oyunu alışverişi yapan il İstanbul olurken, İstanbul'u, Ankara, Van, Antalya, İzmir, Balıkesir, Bursa, Nevşehir ve Eskişehir takip etti.
Alışveriş yapanların yaş ortalaması ise 20-35 yaş aralığında gerçekleşti.
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