1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İSPARK'ta Mastercard ile 'mobil ödeme' imkanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK, Mastercard ile geliştirdiği çözüm ile ödemeleri mobile taşıdı
 10 Aralık 2020 20:32
+Aa- Yazdır
İSPARK'ta Mastercard ile 'mobil ödeme' imkanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK, Mastercard ile geliştirdiği çözüm ile ödemeleri mobile taşıdı.

Mastercard açıklamasına göre, Mastercard Türkiye ve İSPARK arasında yapılan iş birliği, görevliyi beklemeden ya da bozuk para aramadan ödeme yapmayı mümkün kılıyor. Araç sahipleri, İSPARK Mobil Uygulaması'na entegre edilen hızlı ve güvenli dijital ödeme platformu Masterpass altyapısı sayesinde ödeme için her seferinde kart bilgisi girmek zorunda kalmıyor. Plakalarını uygulamaya kaydeden sürücüler, ödemeyi ise otoparktan ayrılırken, uygulama üzerinden Masterpass'e kayıtlı kartlarından birini seçerek online olarak tamamlıyor.

Yakın zamanda plaka tanıma sistemine de entegre edilecek uygulama sayesinde sürücüler, plaka ile giriş yaptıkları otoparklarda çıkış bariyerine geldiklerinde yine mobil uygulama üzerinden ödemeyi tamamlayarak kolayca çıkış yapabilecek. İSPARK otoparklarını aylık abonelik sistemi ile kullananlar da ödemelerini uygulama üzerinden tek tıkla, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

İSPARK uygulamasında mobil ödemeyi kullanmak isteyenler, tek seferlik Masterpass kayıt işleminin ardından cep telefonu ile kimlik doğrulaması yaparak kayıtlı kartını 3 bini aşkın iş yerinde hızlı ve güvenli ödeme için kullanabiliyor. Tüketicinin tercihine göre ödeme adımı otomatik ödeme talimatı ile uygulama üzerinden gerçekleşen dijital ödemeleri, otomatik ödeme seçeneğini tercih ederek tamamen zahmetsiz hale getirmek de mümkün oluyor. Akıllı şehirlere yönelik çalışmalarını sürdüren şirket, 16 milyonluk nüfusu ile dünyanın en büyük mega şehirlerinden biri olan İstanbul'da park ödemelerinin online uygulama üzerinden yapılmasına imkan sağlıyor.

- 'Bozuk para aramadan ödeme yapılabilecek'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, Mastercard olarak hız ve güvene çok önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

'Giderek büyüyen ve kalabalıklaşan şehirlerde insanların günlük hayatında yer tutan bazı rutinleri hızlandırarak bireylerin hayatlarına değer katmaya, onlara mümkün olduğunca zaman kazandırmaya çalışıyoruz.

İSPARK ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği sayesinde toplantıdan toplantıya yetişirken, etkinlik çıkışında ya da hafta sonu gezilerinde park yerinden çıkarken otopark görevlisi beklemeden, bozuk para aramadan ödeme yapılabilecek. Aynı hesaba 3 plakaya kadar kayıt yapma imkan veren uygulama sayesinde, aileler otopark ödemelerini tek bir kart üzerinden otomatik olarak yapabilecek. Bu sayede şirketler de çalışanlarına verdiği 3'e kadar aracın otopark sürelerini ve maliyetlerini kontrol ederek, ödemelerini Masterpass altyapısı ile hızlı ve güvenli ve otomatik bir şekilde yapabilecek.'

Verilen bilgiye göre, İSPARK ile yapılan entegrasyon Mastercard Türkiye'nin dijital ödeme çalışmaları kapsamında önemli bir adımı daha temsil ediyor. Bu uygulama ile Mastercard tarafından 2019 yılında lanse edilen ve zamanla dünyaya yayılması hedeflenen sesli marka kimliği de ödeme adımına eklendi. Dijitalleşen dünyada, ses komutları ve sesle alışverişin artmasına paralel olarak, Mastercard ile yapılanan ödemelerin tamamlandığına dair bildirimin de markaya özel bir melodi ile verilmesi fikrinden hareketle ortaya çıkan 'Mastercard sesli marka kimliği' Türkiye'de İSPARK ödemelerinde de kullanılacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de önemli caddelere kişi sınırlaması geldi
10 Aralık 2020 18:37		 7 ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
10 Aralık 2020 18:32
Üç ilde kalabalık caddelere HES kodu ile girilecek
10 Aralık 2020 17:51		 Testi pozitif çıkanların evine 'Bu konut ziyarete kapalıdır' notu asılacak
10 Aralık 2020 16:30
Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi yarın açıklanacak
10 Aralık 2020 16:12		 Bir ilde daha en yoğun caddeye kişi sınırı getirildi
10 Aralık 2020 15:57
İSKİ su borçlarını yapılandırıyor
10 Aralık 2020 13:43		 Maskesiz yakalanan dilenci: 50 ceza yazıldı, ödemedim, bunu da ödemeyeceğim!
10 Aralık 2020 12:54
Kastamonu'da ateşi 38 derece olanlara 10 gün karantina
10 Aralık 2020 12:30		 Polis Kovid-19 tedbirlerine uyan vatandaşlara kliple teşekkür etti
10 Aralık 2020 11:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:25 - Gençlerbirliği'nde 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı22:08 - Koronavirüse yakalanan polis memuru vefat etti21:56 - 'Ana tanrıça Kybele' heykeli 60 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor21:54 - TRT2, Hasan Ali Toptaş'ın konuk olduğu bölümü kaldırdı21:51 - AK Parti'de eski milletvekili Arslan'a uyarı cezası21:18 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı
21:17 - Şehit yüzbaşının acı haberi ailesine verildi21:12 - Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde vefat etti21:07 - Bankacılık sektörünün mevduatı 3,6 trilyon lira oldu21:03 - 5 ay önce emekli olmuştu, Kovid-19'dan hayatını kaybetti21:01 - AK Parti'li iki Milletvekili'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı20:57 - 'Mültecilerin bu şekilde iade edildiği başka bir örnek yoktur'
20:55 - 'Yeni bir Kürt partisi kuruldu' haberleri gerçeği yansıtmıyor20:32 - İSPARK'ta Mastercard ile 'mobil ödeme' imkanı20:31 - Satranç satışları kasımda yüzde 46 arttı20:29 - SinoVac aşısının Türkiye'ye gelişi için geri sayım başladı20:02 - Geriye dönük toplam vaka sayısı ilk kez açıklandı
19:56 - Tümay öğretmen, kanserle mücadelesine yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Özel aracında maske takmayınca, ceza yiyen vatandaş isyan etti
Geriye dönük toplam vaka sayısı ilk kez açıklandı
Ateş Kara, maskesiz hayatın ne zaman başlayacağını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den personel alımına dair açıklama
Yargıtay, Bylock'ta aşk yazışmaları var dedi, beraat kararı verdi
Öğrenciler canlı derse girmezse, öğretmen ek ders alabilir mi?
Tedbirler etkisini göstermeye başladı... Hasta sayısında azalma var
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan ilk mesaj
Bakan Kasapoğlu: Merkez ve Taşra teşkilatına 515 personel alacağız
Mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Behlül kaçar 1
borussia mönchengladbach 1
maske izi 2
No To Racism 3
sma hastalığı 2
freecycle 1
2020'de en çok yapılan aramalar 2
gargara çorba çayla dalga geçen bilim insanları 1
burun tıkanıklığını giderici şeyler 4
elektrik şirketlerinin giderlerinin halka yansıtılması 4
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli 500 yurt yönetim memuru alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KOSGEB, 44 kobi uzman yardımcısı alacak
Bursa Belkar Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Fatsa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam