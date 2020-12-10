AK Parti'li iki Milletvekili'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün vücut kırgınlığı şikayetim nedeniyle yaptırdığım Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyesi üzerine izolasyon ve tedavi sürecim evde devam etmektedir. Genel sağlık durumum iyidir. Bu zorlu süreçte görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, herkesin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu hastalığa karşı önlem almasını ve Rabbimden de tüm hastalarımıza acil şifalar vermesini diliyorum."

Rize Milletvekili Avcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın korona virüs belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Avcı'nın Ankara'da Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, sosyal medya hesabından Avcı'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Kıymetli Milletvekilimiz Muhammed Avcı'nın korona virüs testi pozitif çıkmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim şifalar versin, tez zamanda eski sıhhatine kavuşmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.