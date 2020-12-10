1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'li iki Milletvekili'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
 10 Aralık 2020 21:01
+Aa- Yazdır
AK Parti'li iki Milletvekili'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün vücut kırgınlığı şikayetim nedeniyle yaptırdığım Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyesi üzerine izolasyon ve tedavi sürecim evde devam etmektedir. Genel sağlık durumum iyidir. Bu zorlu süreçte görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, herkesin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu hastalığa karşı önlem almasını ve Rabbimden de tüm hastalarımıza acil şifalar vermesini diliyorum."

Rize Milletvekili Avcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın korona virüs belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Avcı'nın Ankara'da Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, sosyal medya hesabından Avcı'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Kıymetli Milletvekilimiz Muhammed Avcı'nın korona virüs testi pozitif çıkmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim şifalar versin, tez zamanda eski sıhhatine kavuşmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gençlerbirliği'nde 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
10 Aralık 2020 22:25		 Koronavirüse yakalanan polis memuru vefat etti
10 Aralık 2020 22:08
Şehit yüzbaşının acı haberi ailesine verildi
10 Aralık 2020 21:17		 5 ay önce emekli olmuştu, Kovid-19'dan hayatını kaybetti
10 Aralık 2020 21:03
'Mültecilerin bu şekilde iade edildiği başka bir örnek yoktur'
10 Aralık 2020 20:57		 SinoVac aşısının Türkiye'ye gelişi için geri sayım başladı
10 Aralık 2020 20:29
Engellilerin kullanamadığı metrobüs durağında çile sürüyor
10 Aralık 2020 19:49		 Ankara'da şehit polis için tören; eşi şehidin montunu giydi
10 Aralık 2020 19:44
Dubai'de pasaportlarına el konulan Türkler yurda döndü
10 Aralık 2020 19:24		 Tedbirler etkisini göstermeye başladı... Hasta sayısında azalma var
10 Aralık 2020 18:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:25 - Gençlerbirliği'nde 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı22:08 - Koronavirüse yakalanan polis memuru vefat etti21:56 - 'Ana tanrıça Kybele' heykeli 60 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor21:54 - TRT2, Hasan Ali Toptaş'ın konuk olduğu bölümü kaldırdı21:51 - AK Parti'de eski milletvekili Arslan'a uyarı cezası21:18 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı
21:17 - Şehit yüzbaşının acı haberi ailesine verildi21:12 - Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde vefat etti21:07 - Bankacılık sektörünün mevduatı 3,6 trilyon lira oldu21:03 - 5 ay önce emekli olmuştu, Kovid-19'dan hayatını kaybetti21:01 - AK Parti'li iki Milletvekili'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı20:57 - 'Mültecilerin bu şekilde iade edildiği başka bir örnek yoktur'
20:55 - 'Yeni bir Kürt partisi kuruldu' haberleri gerçeği yansıtmıyor20:32 - İSPARK'ta Mastercard ile 'mobil ödeme' imkanı20:31 - Satranç satışları kasımda yüzde 46 arttı20:29 - SinoVac aşısının Türkiye'ye gelişi için geri sayım başladı20:02 - Geriye dönük toplam vaka sayısı ilk kez açıklandı
19:56 - Tümay öğretmen, kanserle mücadelesine yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Özel aracında maske takmayınca, ceza yiyen vatandaş isyan etti
Geriye dönük toplam vaka sayısı ilk kez açıklandı
Ateş Kara, maskesiz hayatın ne zaman başlayacağını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den personel alımına dair açıklama
Yargıtay, Bylock'ta aşk yazışmaları var dedi, beraat kararı verdi
Öğrenciler canlı derse girmezse, öğretmen ek ders alabilir mi?
Tedbirler etkisini göstermeye başladı... Hasta sayısında azalma var
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan ilk mesaj
Bakan Kasapoğlu: Merkez ve Taşra teşkilatına 515 personel alacağız
Mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eliyle dürtükleyen insan 2
erzurum 3
Bugün olanlar 1
prof.dr.mehmet ceyhan'ın rahatsızlanması 3
hasan ali toptaş 1
gökkuşağı temalı ürünlerin 18 uyarısı konulması 3
mesut özil 1
asıl tehlikenin evlerde olması 1
pfizer biontech aşısı uygulanan kişinin ölmesi 3
eti negro 9
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli 500 yurt yönetim memuru alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KOSGEB, 44 kobi uzman yardımcısı alacak
Bursa Belkar Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Fatsa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam