5 ay önce emekli olmuştu, Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Bilecik'te 36 yıl süren hizmetinin ardından geçtiğimiz Temmuz ayında emekli olan din görevlisi korona virüsten hayatını kaybetti.
|10 Aralık 2020 21:03
|+Aa- Yazdır
Bilecik'te 36 yıl süren hizmetinin ardından geçtiğimiz Temmuz ayında emekli olan din görevlisi korona virüsten hayatını kaybetti.
Bilecik'in Bozüyük ilçenin sevilen müezzin kayyumlarından Haşim Zencir (57) 36 yıl Soğukpınar ve Gazozcu camilerinde görev yaptı. Zencir, yaklaşık 5 ay önce emeklilik kararı alarak çok sevdiği görevinden emekliye ayrıldı. Kasım ayı sonunda günümüzün korkulu rüyası Korona virüs (Covid-19) hastalığına yakalandı. Hastaneye kaldırılan Zencir, 10 gündür yoğun bakım ünitesinde devam eden yaşam mücadelesini kaybetti. Haşim Zencir'in vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini üzerken cenazesinin yarın şehir mezarlığına defnedileceği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gençlerbirliği'nde 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
10 Aralık 2020 22:25
|Koronavirüse yakalanan polis memuru vefat etti
10 Aralık 2020 22:08
|Şehit yüzbaşının acı haberi ailesine verildi
10 Aralık 2020 21:17
|AK Parti'li iki Milletvekili'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
10 Aralık 2020 21:01
|'Mültecilerin bu şekilde iade edildiği başka bir örnek yoktur'
10 Aralık 2020 20:57
|SinoVac aşısının Türkiye'ye gelişi için geri sayım başladı
10 Aralık 2020 20:29
|Engellilerin kullanamadığı metrobüs durağında çile sürüyor
10 Aralık 2020 19:49
|Ankara'da şehit polis için tören; eşi şehidin montunu giydi
10 Aralık 2020 19:44
|Dubai'de pasaportlarına el konulan Türkler yurda döndü
10 Aralık 2020 19:24
|Tedbirler etkisini göstermeye başladı... Hasta sayısında azalma var
10 Aralık 2020 18:48