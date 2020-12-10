1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde vefat etti

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Prof. Dr. ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan, Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu.
 10 Aralık 2020 21:12
+Aa- Yazdır
Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde vefat etti

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Prof. Dr. ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan, Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan, Prof. Dr. Mustafa Ender Taner Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde ölü bulundu. 49 yaşındaki Prof. Dr. Mustafa Ender Taner'in kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek. Taner'in Şule Çet davasında maktul Çet'in psikolojik durumu hakkında davanın seyrine etki edebilecek tespitler içeren raporda da bilirkişi olarak yer almıştı.

Prof. Dr. Mustafa Ender, 1988 - 1994 Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi, 1996 - 2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 'da uzmanlık eğitimi aldı. 2008 - 2013 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 'da Doç. Dr., 2013 'ten sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD'da Prof. Dr. unvanıyla görev yaptı.

Mustafa Ender, 1995 - 1996 Aksaray 'da mecburi hizmet, Temmuz 2014 - Nisan 2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezinde başhekim yardımcısı, Nisan 2016 - Ağustos 2017 arasında başhekimlik, 2014 - 2017 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Etik komisyonu üyeliği, 2013 - Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 'da Prof. Dr. ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çocuklarının gözü önünde kocasını öldüren kadın tutuklandı
10 Aralık 2020 16:20		 Doktora tehdit ve hakarette bulunduğu öne sürülen kişi hakkında suç duyurusu
10 Aralık 2020 15:50
Cezaevine götürülürken polis aracından böyle kaçtılar
10 Aralık 2020 15:24		 53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı
10 Aralık 2020 15:21
Yozgat'ta kazada öğretmen hayatını kaybetti, okul müdürü yaralandı
10 Aralık 2020 11:58		 Telefon düştü bahanesiyle, metroda yankesicilik!
10 Aralık 2020 11:27
Sahte bahis kuponu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
10 Aralık 2020 10:43		 Top oynayan çocuklara kızdı, tüfekle ateş açtı
10 Aralık 2020 10:26
Samsun'da Balkondan Atlayan Avukat Hayatını Kaybetti
10 Aralık 2020 10:24		 İzmir'de bir kadın eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu
10 Aralık 2020 09:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:25 - Gençlerbirliği'nde 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı22:08 - Koronavirüse yakalanan polis memuru vefat etti21:56 - 'Ana tanrıça Kybele' heykeli 60 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor21:54 - TRT2, Hasan Ali Toptaş'ın konuk olduğu bölümü kaldırdı21:51 - AK Parti'de eski milletvekili Arslan'a uyarı cezası21:18 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı
21:17 - Şehit yüzbaşının acı haberi ailesine verildi21:12 - Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde vefat etti21:07 - Bankacılık sektörünün mevduatı 3,6 trilyon lira oldu21:03 - 5 ay önce emekli olmuştu, Kovid-19'dan hayatını kaybetti21:01 - AK Parti'li iki Milletvekili'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı20:57 - 'Mültecilerin bu şekilde iade edildiği başka bir örnek yoktur'
20:55 - 'Yeni bir Kürt partisi kuruldu' haberleri gerçeği yansıtmıyor20:32 - İSPARK'ta Mastercard ile 'mobil ödeme' imkanı20:31 - Satranç satışları kasımda yüzde 46 arttı20:29 - SinoVac aşısının Türkiye'ye gelişi için geri sayım başladı20:02 - Geriye dönük toplam vaka sayısı ilk kez açıklandı
19:56 - Tümay öğretmen, kanserle mücadelesine yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Özel aracında maske takmayınca, ceza yiyen vatandaş isyan etti
Geriye dönük toplam vaka sayısı ilk kez açıklandı
Ateş Kara, maskesiz hayatın ne zaman başlayacağını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den personel alımına dair açıklama
Yargıtay, Bylock'ta aşk yazışmaları var dedi, beraat kararı verdi
Öğrenciler canlı derse girmezse, öğretmen ek ders alabilir mi?
Tedbirler etkisini göstermeye başladı... Hasta sayısında azalma var
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan ilk mesaj
Bakan Kasapoğlu: Merkez ve Taşra teşkilatına 515 personel alacağız
Mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bim'den alınan peynirden mavi çuval parçası çıkması 2
eliyle dürtükleyen insan 2
mehmet cengiz'in 47 milyon dolarlık jet alması 2
yatacak yerin yok'un ingilizcesi 2
türk askerlerinin bakü'deki geçişi 2
aşı taşıma konteyneri 1
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık skandalının olması 3
uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 2
Yunanistanın tarihi eserlerini kiraya vermesi kararı 1
2020'de en çok yapılan aramalar 2
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli 500 yurt yönetim memuru alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KOSGEB, 44 kobi uzman yardımcısı alacak
Bursa Belkar Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Fatsa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam