AK Parti'de eski milletvekili Arslan'a uyarı cezası
|10 Aralık 2020 21:51
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AK Parti Merkez Disiplin Kurulu, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.
Toplantıda Merkez Yürütme Kurulu kararıyla yabancı bir basın kuruluşuna verdiği röportaj nedeniyle disipline sevk edilen 22 ve 23'üncü dönem Diyarbakır milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın dosyası görüşüldü.
Toplantıda Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na verdiği yazılı savunması ile röportajında yer alan ifadeleri değerlendirildi. Kurul, partiyi sıkıntıya sokma niyetinde olmadığı kanaatine vardığı Arslan'a uyarma cezası verilmesini kararlaştırdı.
Oğlu Ali İhsan Arslan halen AK Parti'de milletvekili olan Mehmet İhsan Arslan, 17 Kasım'da BBC'ye verdiği röportajda "Parlamenter sisteme geçiş yakın", "15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün yargıyı kullanırken kullandığı bütün taktikleri biz kullanmaya başladık" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Arslan tepkiler üzerine geri adım atmış, Erdoğan'dan 'helallik' istemişti.
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