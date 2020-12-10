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TRT2, Hasan Ali Toptaş'ın konuk olduğu bölümü kaldırdı

TRT2, Doğan Hızlan tarafından sunulan 'Karalama Defteri' programının, sosyal medyada tacizleri ifşa edilen yazar Hasan Ali Toptaş'ın konuk olduğu bölümü kaldırdı.
 10 Aralık 2020 21:54
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TRT2, Hasan Ali Toptaş'ın konuk olduğu bölümü kaldırdı

Yazar Hasan Ali Toptaş'ın, Doğan Hızlan'ın sunduğu 'Karalama Defteri' programına konuk olduğu programda çevirmenlerle ilgili yaptığı, "Çeviri bir kitap okurken önce çevirmenin doğum tarihine bakıyorum" şeklindeki açıklamalar sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

Bu tartışmaların devamında Twitter'da "Leyla" isimli bir kullanıcı Toptaş hakkında cinsel saldırı iddiasında bulundu. Bu tweetin altında 20'ye yakın kadın, Hasan Ali Toptaş'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğuna dair iddiaları paylaştı.

Bu olayın ardından bir çok yayın evi Toptaş'la ilişkilerini kestiklerini açıklarken, TRT2'nin de Toptaş'ın konuk olduğu bölümü yayından kaldırdığı görüldü.

Yazar Toptaş'a verilecek Mersin Kenti Edebiyat Ödülü geri alındı
Memurlar.Net
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