Gençlerbirliği'nde 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
|10 Aralık 2020 22:25
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 6'sı futbolcu toplam 10 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.
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