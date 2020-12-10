Şehit Uzman Çavuş Anar'ın ailesine acı haber verildi
>Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın (28) Ankara'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.
|10 Aralık 2020 22:56
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Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın (28) Ankara'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle geldikleri Etimesgut ilçesi Ahi Elvan Mahallesi'nde yaşayan Sariye ve Adem Anar çiftine oğullarının şehit olduğu haberini verdi.
Bekar olduğu belirtilen şehidin evine ve ailesinin yaşadığı apartmana Türk bayrakları asıldı.
Evin önünde belediye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri de hazır bulundu.
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