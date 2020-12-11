Ulaştırma Hizmetleri Alanında Değişiklik Yapıldı
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede Ulaştırma Hizmetleri Alanında değişiklik yapıldı.
|11 Aralık 2020 00:01
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Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgenin "86" sıra numaralı bölümünde yer alan "Ulaştırma Hizmetleri" ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.
Ulaştırma Hizmetleri Yeni hali;
Ulaştırma Hizmetleri Eski hali;
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