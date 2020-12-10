1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gasp mağduru: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor

Aksaray'da kimliği belirsiz 3 kişi tarafından önce darp edilen sonra da cebindeki 50 lirası alınan gasp mağdurunun titreyerek yaptığı açıklama yürekleri burktu. Elindeki yumurtaları da kıran 3 gaspçı kayıplara karışırken, titreyerek "50 lira kazanmazsam babam dövüyor" diyen Mustafa İbrahim Ş. ısınması için polis aracına bindirildi.
 10 Aralık 2020 23:07
+Aa- Yazdır
Gasp mağduru: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor

Aksaray'da kimliği belirsiz 3 kişi tarafından önce darp edilen sonra da cebindeki 50 lirası alınan gasp mağdurunun titreyerek yaptığı açıklama yürekleri burktu. Elindeki yumurtaları da kıran 3 gaspçı kayıplara karışırken, titreyerek "50 lira kazanmazsam babam dövüyor" diyen Mustafa İbrahim Ş. ısınması için polis aracına bindirildi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta mendil satarak para kazanan yabancı uyruklu Mustafa İbrahim Ş. (18), kısıtlamanın başlamasına yakın evine gitmek için yola çıktı. Yürüyerek Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki evine doğru giden Mustafa İbrahim Ş., kimliği belirlenemeyen 3 kişi tarafından durduruldu. Mustafa İbrahim Ş.'den para isteyen 3 kişi istedikleri parayı alamayınca Mustafa İbrahim Ş.'yi öce darp etti, sonra da cebindeki 50 TL parayı alarak kayıplara karıştı. Evde yemek için aldığı yumurtaları da kırılan Mustafa İbrahim Ş.'yi yolda ağlarken gören mahalle komşusu Hasan Hüseyin A. yanına giderek ne olduğunu sordu. Gaspa uğradığını söylemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gasp mağdurundan bilgiler alırken, Mustafa İbrahim Ş. soğuk havanın etkisiyle titreyerek polis ekiplerine bilgi verdi. Şahsın titreyerek durumu anlatması üzerine mahalle bekçisi "Montun yok mu senin üzerinde" diye sorarken, titreyen gasp mağduru bekçiler tarafından üşümemesi için polis aracına bindirildi.

Titreye titreye yaşadığı olayı anlattı

Titreyerek yaşadığı olayı anlatan Mustafa İbrahim Ş., "Yani ağabey eve gidip geldiğimde yumurta vardı. Yumurtayı da aldılar kırdılar. Bir de benim paramı 50 liramı çaldılar. Şimdi o 50 lirayı kazanmazsam babam evde dövüyor" dedi.

Komşusunu ağlarken gören ve yardımcı olmak isteyen Hasan Hüseyin A. ise, "Arkadaşı sürekli gördüğüm tanıdığım kişi olduğu için ben buna para veriyorum. Yol kenarında ağlarken gördüm. Dedim acaba ne oldu? Bir sıkıntısı mı? Var. Titriyordu bir de, yanına gittim. Sordum kendisine, sıkıntın ne diye, 3 kişi dövdü beni paramı çaldı dedi. Bende dedim ki yürü karakola gidelim. Karakola götürmek için aldım arabaya da başka bir şey yok" diye konuştu.

Polis ekipleri tarafından Aksaray Polis Merkezi'ne götürülen gasp mağduru ifadesinin ardından evine bırakıldı. Polis ekipleri verilen eşkaller üzerine 3 gaspçının peşine düştü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da fidye operasyonu: 2'si polis 8 kişi gözaltında
10 Aralık 2020 22:39		 Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde vefat etti
10 Aralık 2020 21:12
Çocuklarının gözü önünde kocasını öldüren kadın tutuklandı
10 Aralık 2020 16:20		 Doktora tehdit ve hakarette bulunduğu öne sürülen kişi hakkında suç duyurusu
10 Aralık 2020 15:50
Cezaevine götürülürken polis aracından böyle kaçtılar
10 Aralık 2020 15:24		 53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı
10 Aralık 2020 15:21
Yozgat'ta kazada öğretmen hayatını kaybetti, okul müdürü yaralandı
10 Aralık 2020 11:58		 Telefon düştü bahanesiyle, metroda yankesicilik!
10 Aralık 2020 11:27
Sahte bahis kuponu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
10 Aralık 2020 10:43		 Top oynayan çocuklara kızdı, tüfekle ateş açtı
10 Aralık 2020 10:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:31 - Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı00:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü00:14 - SGK'nın idari para cezaları kamu kurumlarınca nasıl ödenecek?00:02 - Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı00:01 - Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?00:01 - Ulaştırma Hizmetleri Alanında Değişiklik Yapıldı
00:01 - 11 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları23:31 - Koronavirüsü yenen hemşire: Ateşim 42'ye kadar yükseldi23:29 - Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalandı: Çok pişmanım23:26 - Özel bakım merkezinde 6'sı personel 78 kişi karantinaya alındı23:22 - BM'den kritik uyarı: Küresel ısınma 3 dereceye ilerliyor23:21 - Aşı gönüllüsü vatandaşlarda ikinci doz aşılama başladı
23:19 - Başhekim Prof. Dr. Cantürk: Aşı karşıtlığının bir anlamı yok23:12 - 'Azerbaycan'a artık kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz'23:09 - Eğitim azimleri ile örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor23:07 - Gasp mağduru: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor23:03 - Lütfü Türkkan: Binanın kira ücreti dahi faturaya yansıtılıyor
23:00 - 'Artık teknolojinin yerli olmasını sağlamak durumundayız'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bill Gates'in, aşıyla herkese çip yerleştireceği iddiasına inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?
SGK'nın idari para cezaları kamu kurumlarınca nasıl ödenecek?
Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı
Ulaştırma Hizmetleri Alanında Değişiklik Yapıldı
11 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bear grylls 1
psg-başakşehir maçı 4.hakeminin 10 maç ceza alması 3
soğan satış teknikleri 6
hakan boyav 1
08.12.2020 psg vs başakşehir maçı 3
prof.dr.mehmet ceyhan'ın rahatsızlanması 2
10.12.2020 alba berlin vs fenerbahce maçı 3
kaptıkaçtı 2
Ölmüş eşek kurttan korkmaz 1
mesut özil 1
SON İLANLAR
YSK, 15 seçim uzman yardımcısı alacak
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Belvan Ulaşım 70 İşçi Alacak
Sivas Altınyayla KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 7 İşçi Alacak
İstanbul İston 6 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam