Eğitim azimleri ile örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor

TRABZON'un Tonya ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle evde uzaktan eğitim gören Aydın ailesinin yaşları 7 ile 17 arasında değişen 7 çocuğunun bir tek cep telefonu ile dersleri takip ederek gösterdiği çalışma azmi herkesi duygulandırdı. Avukat, öğretmen, doktor ve hemşire olma hayali kuran kardeşlere Türkiye ve yurt dışından destek geldi. Tabletlerine kavuşan çocukların evlerindeki eşyaları da hayırseverler tarafından yenileniyor.

Tonya ilçesi Kalemli Mahallesi'nde yaşayan Havva (42) ve Beytullah Aydın (44) çiftinin yaşları 7 ile 17 arasında değişen Esin, Edanur, Semanur, Emine, Ayşenur, Fatıma ve Abdulkadir adlı çocukları koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi ile birlikte evden dersleri takip ediyor. Bilgisayar ve tabletleri olmayan kardeşler, babalarının cep telefonu ile değişmeli olarak Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanıyor. Avukat, öğretmen, doktor ve hemşire olma hayali kuran kardeşler, çalışma azimleriyle örnek oluyor.

DESTEK YAĞDI

Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından 7 kardeşin gündeme getirilen okuma azmi sonrası aileye Türkiye ve yurt dışından destek yağdı. Hayırseverler aileye yardım etmek için sıraya girdi. Genç Trabzonlular Derneği Başkanı Tufan Balekoğlu, kardeşlere tablet hediye etti. Tabletlerine kavuşan çocuklar büyük sevinç yaşadı. Çocukların evlerindeki eşyalar da hayırseverler tarafından yenileniyor.

'DESTEKTEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ'

Tabletini teslim alan lise ikinci sınıf öğrencisi Edanur Aydın, "Zor dönemimizde yanımızda olan Genç Trabzonlular Derneğine çok teşekkür ederiz. Bize tablet getirdiler. Devletimize, kaymakamımıza ve okul yöneticilerimize bize yaptıkları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum.ö dedi.

'BİZİ SEVİNDİRDİLER'

Havva Aydın da 7 çocuğunu okutmaya çalıştığını ancak maddi imkanlarının yetersiz olduğunu söyledi. Aydın, "Bu işe vesile olan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi çok sevindirdiler, Allah'ım da onları sevindirsin. Her yerden arayıp destek oldular" diye konuştu.