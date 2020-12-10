'Azerbaycan'a artık kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz'
|10 Aralık 2020 23:12
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile imzaladıkları protokolle, yakında Türkiye ve Azerbaycan arasında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye- Azerbaycan seyahatlerinde pasaport ve vizeye gerek kalmayacağını belirterek, "Kardeşim Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye- Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. 'Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır. Hayırlı olsun" dedi.
Pasaport ❌Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 10, 2020
Vize ❌
Kimlik Kartı
Kardeşim @bayramov_jeyhun'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz.
"Tek Millet İki Devlet"e de bu yakışır!
Hayırlı olsun! 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/ckWtgLWpk9
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