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Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı

 11 Aralık 2020 00:02
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Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Ekim ayı Tebliğler Dergisi'ni yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık 2020 - 2759

İÇİNDEKİLER-Sayfa No

1. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nükleer Enerjiye Giriş Dersi (11. Sınıf) Öğretim Programı (Protokol Kapsamındaki Okullar İçin)-1187

2. Aşçı Kurs Programı ve Pastacı Kurs Programı-1189

3. Açık Öğretim Lisesi Genel Lise (Dönemlere Göre) Haftalık Ders Çizelgesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (Dönemlere Göre) Haftalık Ders Çizelgesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Anadolu Meslek Programı Haftalık Ders Çizelgesi-1190

4. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı-1192

5. Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede Değişiklik Yapılması-1193

6. Yat Mutfağı Personeli Yetiştirme Kurs Programı-1195

7. Temel Pastacılık, Asya Mutfağı ve Klasik Türk Mutfağı Kurs Programları-1196

8. Duyurular-1197

3. Duyurular-373

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