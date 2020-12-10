1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalandı: Çok pişmanım

Kayseri'de, komşusuna taziye ziyaretinde koronavirüse yakalanan Fatma Baratalı (62), eşi Kıbrıs gazisi Şaban Baratalı'ya da (67) hastalığı bulaştırdı. Eşi ile hastanede tedaviye alınan Fatma Baratalı, "Komşuma taziye ziyaretinde bulunduğum zaman koronavirüs bulaştı. Çok pişmanım" dedi.
 10 Aralık 2020 23:29
+Aa- Yazdır
Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalandı: Çok pişmanım

Fatma Baratalı, 25 gün önce komşusuna taziye ziyaretinde bulunduktan bir kaç gün sonra rahatsızlandı. Fatma Baratalı'nın Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Fatma Baratalı, evde ilaç tedavisine başlarken, eşi Kıbrıs gazisi Şaban Baratalı'ya yapılan test sonucu da pozitif çıktı. 1 hafta geçmesine rağmen durumları ağırlaşan çift, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede aynı serviste tedavi altına alınan çift, birbirlerine destek olarak hastalığı yenmeye çalışıyor.

'TAZİYEYE GİTTİM, ÇOK PİŞMANIM'

Fatma Baratalı, taziye ziyaretinde hastalığın kendisine bulaştığını belirterek, "Koronavirüsü 1 hafta evde çektik. 'Geçecek' diye bekledik, evde ilaç kullandık. Ateş düşmeyince hastaneye geldik. 15 gündür hastanede yatıyor ve tedavi görüyoruz. Biz bu hastalığı kendimiz ettik. Bir komşuma taziye ziyaretinde bulunduğum zaman koronavirüs bulaştı. Çok pişmanım. Çok samimi komşumuzun taziyesine gitmiştim. Taziyede dolu insan vardı. 3 gün sonra bende yüksek ateş başladı. Test yaptırdık koronavirüs çıktı. Ben de eşime bulaştırdım. Çocuklarım sağlıkçı, o kadar titizlendiler; ama maalesef virüs bize bulaştı. Yeni yeni aklım başıma geldi. Hala nefes alıp vermede sorun yaşıyorum. Lütfen insanlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysun. Ben çok pişman oldum. Keşke taziyemi telefonla görüntülü arama ile verseydim. İnsanlar açıklanan kurallara uysunlar" diye konuştu.

'TAZİYEDEN GELDİ 2-3 SAAT SONRA HASTALANDI'

Kıbrıs gazisi Şaban Baratalı ise, "Eşim taziyeye gitmiş. Geldi 2-3 sonra hastalandı. Sonrasında bana da bulaştırdı. Hastalığı çok ağır geçirdik. Bugün yarın geçer desek de tedavi alıyoruz. Nefes alamıyorum, tat ve koku yok. Vatandaşlar taziyeye, toplantıya gitmesinler. Bu hastalığı çeken bilir. Kimse umursamazlık yapmasın" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsü yenen hemşire: Ateşim 42'ye kadar yükseldi
10 Aralık 2020 23:31		 BM'den kritik uyarı: Küresel ısınma 3 dereceye ilerliyor
10 Aralık 2020 23:22
Aşı gönüllüsü vatandaşlarda ikinci doz aşılama başladı
10 Aralık 2020 23:21		 Başhekim Prof. Dr. Cantürk: Aşı karşıtlığının bir anlamı yok
10 Aralık 2020 23:19
Eğitim azimleri ile örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor
10 Aralık 2020 23:09		 Şehit Uzman Çavuş Anar'ın ailesine acı haber verildi
10 Aralık 2020 22:56
Gençlerbirliği'nde 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
10 Aralık 2020 22:25		 Koronavirüse yakalanan polis memuru vefat etti
10 Aralık 2020 22:08
Şehit yüzbaşının acı haberi ailesine verildi
10 Aralık 2020 21:17		 5 ay önce emekli olmuştu, Kovid-19'dan hayatını kaybetti
10 Aralık 2020 21:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:31 - Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı00:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü00:14 - SGK'nın idari para cezaları kamu kurumlarınca nasıl ödenecek?00:02 - Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı00:01 - Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?00:01 - Ulaştırma Hizmetleri Alanında Değişiklik Yapıldı
00:01 - 11 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları23:31 - Koronavirüsü yenen hemşire: Ateşim 42'ye kadar yükseldi23:29 - Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalandı: Çok pişmanım23:26 - Özel bakım merkezinde 6'sı personel 78 kişi karantinaya alındı23:22 - BM'den kritik uyarı: Küresel ısınma 3 dereceye ilerliyor23:21 - Aşı gönüllüsü vatandaşlarda ikinci doz aşılama başladı
23:19 - Başhekim Prof. Dr. Cantürk: Aşı karşıtlığının bir anlamı yok23:12 - 'Azerbaycan'a artık kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz'23:09 - Eğitim azimleri ile örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor23:07 - Gasp mağduru: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor23:03 - Lütfü Türkkan: Binanın kira ücreti dahi faturaya yansıtılıyor
23:00 - 'Artık teknolojinin yerli olmasını sağlamak durumundayız'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bill Gates'in, aşıyla herkese çip yerleştireceği iddiasına inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?
SGK'nın idari para cezaları kamu kurumlarınca nasıl ödenecek?
Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı
Ulaştırma Hizmetleri Alanında Değişiklik Yapıldı
11 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu anda dinlenen türkü 3
özel aracında maske takmama cezası 1
Ölmüş eşek kurttan korkmaz 1
gargara çorba çayla dalga geçen bilim insanları 1
elektrik şirketlerinin giderlerinin halka yansıtılması 4
Beyaza Beyaz denmeyip Siyaha siyah denmesi 1
cengiz ünder 1
ıkea kupa bardakları 1
aşı taşıma konteyneri 1
BioNTech'in siber saldırıya uğraması 3
SON İLANLAR
YSK, 15 seçim uzman yardımcısı alacak
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Belvan Ulaşım 70 İşçi Alacak
Sivas Altınyayla KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 7 İşçi Alacak
İstanbul İston 6 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam