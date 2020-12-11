Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle gittiği Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
|11 Aralık 2020 00:28
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Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TRK", saat 23.55'te Atatürk Havalimanı'na indi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.
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