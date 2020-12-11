1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'dan, "WhatsApp yoluyla doğrulama" yöntemiyle yapılan sosyal medya dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü, Kocaeli'de WhatsApp uygulaması üzerinden " 1" ile başlayan yabancı numarayla kendisini Instagram destek ekibi olarak tanıtarak vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeye çalışan şüphelinin yakalandığını bildirdi.
 11 Aralık 2020 01:36
+Aa- Yazdır
Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından örnek dolandırıcılık yazışmasına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir sosyal medya platformu, sizden WhatsApp yoluyla doğrulama istemez. Görselde de göründüğü gibi, sosyal medya dolandırıcılarına itibar etmeyiniz."

KOCAELİ'DE "WHATSAPP YOLUYLA DOĞRULAMA" DOLANDIRICILIĞI YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kocaeli'de WhatsApp uygulaması üzerinden " 1" ile başlayan yabancı numarayla kendisini Instagram destek ekibi olarak tanıtarak vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeye çalışan şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Son dönemde vatandaşlara WhatsApp uygulaması üzerinden " 1" ile başlayan yabancı numarayla kendisini Instagram destek ekibi olarak tanıtıp doğrulama kodu isteyen dolandırıcılık şüphelisi tespit edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.S'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda sürdürdüğü gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dijital oyunlar, çocukları şiddete eğilimli yapıyor
09 Aralık 2020 07:15		 Twitter'da bu yıl en çok konuşulanlar açıklandı
08 Aralık 2020 22:27
Yerli 5G kritik bileşenlerini ticarileştirme çalışmalarına hız verildi
08 Aralık 2020 11:05		 1200 Google çalışanı, Gebru'nun işten çıkarılmasını protesto etti
05 Aralık 2020 13:54
Facebook, aşılar hakkındaki yanlış paylaşımları kaldıracak
03 Aralık 2020 21:38		 Spotify, 2020'nin en çok dinlenenlerini açıkladı
01 Aralık 2020 21:36
Instagram'ın açığını bulan liseliler 50 dolarlık ödülü reddetti! İstedikleri rakam...
28 Kasım 2020 13:02		 İnstagram bu fotoğrafı yükleyen hesapları direkt kapatıyor
27 Kasım 2020 00:55
'Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi
26 Kasım 2020 15:18		 Sosyal Medya Uzmanı Abdi Baktur: İndirimli günlerde sanal dolandırıcılık artıyor
26 Kasım 2020 09:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:24 - ABD, Pfizer/BioNTech aşısına ezici çoğunlukla onay verdi02:07 - 43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi02:06 - Avrasya Tüneli bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı02:03 - DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı01:49 - Lise öğrencisi genç koronavirüsten hayatını kaybetti01:49 - Çorum'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
01:36 - Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı01:12 - TBMM, 2021 bütçe görüşmeleri00:48 - Bakan Koca günlük vaka sayılarının gerilediği 4 ilin yetkilileriyle çevrim içi görüştü00:31 - Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı00:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü00:14 - SGK'nın idari para cezaları kamu kurumlarınca nasıl ödenecek?
00:02 - Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı00:01 - Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?00:01 - Ulaştırma Hizmetleri Alanında Değişiklik Yapıldı00:01 - 11 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları23:31 - Koronavirüsü yenen hemşire: Ateşim 42'ye kadar yükseldi
23:29 - Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalandı: Çok pişmanım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bill Gates'in, aşıyla herkese çip yerleştireceği iddiasına inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?
Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı
SGK'nın idari para cezaları kamu kurumlarınca nasıl ödenecek?
Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı
Bakan Koca günlük vaka sayılarının gerilediği 4 ilin yetkilileriyle çevrim içi görüştü
Lise öğrencisi genç koronavirüsten hayatını kaybetti
Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı
Ulaştırma Hizmetleri Alanında Değişiklik Yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
11 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız 5
bim'den alınan peynirden mavi çuval parçası çıkması 2
psg-başakşehir maçı 4.hakeminin 10 maç ceza alması 3
mehmet cengiz'in 47 milyon dolarlık jet alması 2
burun tıkanıklığını giderici şeyler 4
hasan ali toptaş 1
geceye bir şiir bırak 1
borussia mönchengladbach 1
Bugün olanlar 1
gargara çorba çayla dalga geçen bilim insanları 1
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam