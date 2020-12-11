Çorum'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çorum'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|11 Aralık 2020 01:49
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AFAD, saat 01:26'da Çorum'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 21.86 kilometre olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
Büyüklük : 3.7 (ML)
Yer : Ugurludag (Çorum)
Tarih-Saat : 11.12.2020, 01:26:05 TSİ
Enlem : 40.4976 N
Boylam : 34.3391 E
Derinlik : 21.86 km
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