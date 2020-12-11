1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı

dirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
 11 Aralık 2020 02:03
+Aa- Yazdır
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ünsal, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat tutuklandı
10 Aralık 2020 19:19		 Üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi
10 Aralık 2020 18:56
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
10 Aralık 2020 18:23		 Barış Pınarı bölgesinde bombalı araçla saldırı: 2 şehit, 8 yaralı
10 Aralık 2020 18:20
ByLock kullanıcısı sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
10 Aralık 2020 17:59		 Eski Tuğgenerale FETÖ'den 9 yıl hapis
10 Aralık 2020 17:56
FETÖ'nün e-postaları deşifre edildi! 'Cennete bilet' ortaya çıktı
10 Aralık 2020 16:47		 FETÖ'den yargılanan eski Belediye Başkan Yardımcısına hapis
10 Aralık 2020 16:43
FETÖ'nün 'MİT kumpası' davasında 6 tahliye
10 Aralık 2020 13:09		 İstanbul'da FETÖ'den aranan eski komiser yardımcısı yakalandı
10 Aralık 2020 12:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:24 - ABD, Pfizer/BioNTech aşısına ezici çoğunlukla onay verdi02:07 - 43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi02:06 - Avrasya Tüneli bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı02:03 - DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı01:49 - Lise öğrencisi genç koronavirüsten hayatını kaybetti01:49 - Çorum'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
01:36 - Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı01:12 - TBMM, 2021 bütçe görüşmeleri00:48 - Bakan Koca günlük vaka sayılarının gerilediği 4 ilin yetkilileriyle çevrim içi görüştü00:31 - Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı00:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü00:14 - SGK'nın idari para cezaları kamu kurumlarınca nasıl ödenecek?
00:02 - Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı00:01 - Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?00:01 - Ulaştırma Hizmetleri Alanında Değişiklik Yapıldı00:01 - 11 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları23:31 - Koronavirüsü yenen hemşire: Ateşim 42'ye kadar yükseldi
23:29 - Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalandı: Çok pişmanım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bill Gates'in, aşıyla herkese çip yerleştireceği iddiasına inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?
Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı
SGK'nın idari para cezaları kamu kurumlarınca nasıl ödenecek?
Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı
Bakan Koca günlük vaka sayılarının gerilediği 4 ilin yetkilileriyle çevrim içi görüştü
Lise öğrencisi genç koronavirüsten hayatını kaybetti
Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı
Ulaştırma Hizmetleri Alanında Değişiklik Yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
11 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız 5
diyanetin yağmur duası yapması 3
Bugün olanlar 1
azerbaycan'a kimlik kartı ile seyahat edilebilmesi 1
Space X roketi 2
sosyolog Dr.Mahmut Karaman 1
eliyle dürtükleyen insan 2
soğan satış teknikleri 6
aşı taşıma konteyneri 1
psg-başakşehir maçı 4.hakeminin 10 maç ceza alması 3
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
YSK, 15 seçim uzman yardımcısı alacak
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam