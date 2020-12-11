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43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi

43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, 8 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edildi.
 11 Aralık 2020 02:07
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43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi

43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, 8 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta, araçlar tek tek durduruldu. Bölge Trafik Denetleme Noktası'nda, 8 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Trafik ekiplerince, şehirlerarası yük ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlarında 'takograf' ile sürücülerin belgeleri incelendi.
İhlas Haber Ajansı
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