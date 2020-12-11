AB zirvesi'nde Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı ağır yaptırım talepleri kabul görmedi
Brüksel'deki zirvede Yunanistan'ın ağır yaptırım talepleri kabul görmedi. Zirvenin sonuç bildirgesinde 'Avrupa Birliği Türkiye ile diyaloğa fırsat tanımak istiyor' denildi. Türkiye ile ilgili karar Mart ayındaki zirveye ertelendi.
|11 Aralık 2020 04:07
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Yunanistan, Türkiye'ye silah ambargosu, AB fonlarının askıya alınması gibi sert yaptırımlar uygulanmasını talep ediyordu.
Almanya ise Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin askıya alınmasına neden olacak katı önlemlerin alınmasına karşı çıkıyordu.
Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avusturya ve Lüksemburg'un dışındaki 21 ülke de Almanya ile aynı görüşte.
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