Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|11 Aralık 2020 06:30
|+Aa- Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşıyoruz
11 Aralık 2020 08:58
|25 milyon kişi aşıda kapsam dışı
11 Aralık 2020 08:55
|İlacı kesen yoğun bakımlık oluyor
11 Aralık 2020 08:18
|Harbiye mezunu Karabağ şehitleri
11 Aralık 2020 08:13
|Profesörler kafa karışıklığını giderdi: İlaç iyileştirir, aşı engeller
11 Aralık 2020 07:15
|Aşılama ile % 90 kurtulacağız, ya hafif ya da hiç geçirilmeyecek
11 Aralık 2020 06:15
|Avrasya Tüneli bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı
11 Aralık 2020 02:06
|Çorum'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11 Aralık 2020 01:49
|Lise öğrencisi genç koronavirüsten hayatını kaybetti
11 Aralık 2020 01:49
|Koronavirüsü yenen hemşire: Ateşim 42'ye kadar yükseldi
10 Aralık 2020 23:31