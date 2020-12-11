1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aşılama ile % 90 kurtulacağız, ya hafif ya da hiç geçirilmeyecek

Ankara Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Suha Şen, Çin menşeli aşının ikinci dozunu da vuruldu. Şen, "Ben bu aşıyı yaptırarak ya hafif geçireceğim ya da hiç geçirmeyeceğim. Aşılamada yüzde 80-90'ları bulursak bu hastalıktan kurtulacağız. Normal yaşantımıza döneceğimiz bir fırsat" dedi.
 11 Aralık 2020 06:15
+Aa- Yazdır
Aşılama ile % 90 kurtulacağız, ya hafif ya da hiç geçirilmeyecek

Kovid-19 aşısında ikinci dozu yaptıran gönüllülerden Ankara Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Suha Şen, aşı sayesinde hastalığı ya hafif geçireceğini ya da hiç geçirmeyeceğini söyledi. Başhekim Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Şen, Çin menşeli aşıyı yaptırırken Yeni Şafak, yanındaydı.

Dr. Şen, Çin aşısı ile ilgili merak edilenleri anlattı. Dünyanın geçen yıl aralıktan beri Kovid-19 ile yatıp kalktığını söyleyen Dr. Şen, şöyle konuştu: "Çember iyice daralıyor. Ya bu virüsten kaçmaya çalışacağız, ama bu da öyle kolay bir şey değil, ya da bu hastalığı geçireceğiz. Üçüncü bir ihtimal daha çıktı. Aşı ile antikor oluşturma. Yani hastalığa karşı dirençli hale gelmek. Denenen bir dolu aşı çeşidi var. Bunlarla ilgili ulaşabildiğimiz bu aşı var elimizde. Bunun da etkinliği, antikor oluşturma düzeyi yüzde 90'ların üzerinde. Bu çok iyi bir rakam. Kızamık aşılarını bile düşündüğümüzde yüzde 97 bandındadır. Bazı insanların aşı yapmasına rağmen genetik şifreleri farklı olduğu için antikor oluşturamaz. Ben bu aşıyı yaptırarak ya hafif geçireceğim ya da hiç geçirmeyeceğim."

HİÇBİR YAN ETKİ OLUŞTURMADI

"Aşı karşıtlığı var ama az miktarda" diyen Dr. Şen, Fakat burada emin olmak isteyen, gerçekte kafasında soru işaretlerine cevap bekleyen insanları da haklı buluyorum. İnaktif dediğimiz bu aşı her sene grip aşılarında hazırlanan cins ile hazırlanan aşılar" diye konuştu. Dr. Şen, "Çin aşısının yan etkisi de aynı grip aşılarında olduğu gibi, aşı yapılan yerde kızarma, kazıntı vs. yapabilir. Onun dışında alerji özel bir şey yok ise çok önemli bir reaksiyon beklemeyiz. Hafif ateş, halsizlik oluşabilir. İlk dozu yaptırdım. Mesela bende şeker, tansiyon hastalıkları var, yan etki olmadı. Şimdi ikinci doz ile antikorumu oluşturmak, hastalıktan korunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

ÖNCE ANTİKOR TESTİ YAPILACAK

İnaktif aşı olduğu için zararının hemen hemen bulunmadığını dile getiren Dr. Şen, "Ben bu aşıdan sonra ya Kovid olmayacağım, olsam bile hafif geçireceğim. Kovid olmuş biri eğer antikor oluşturmuşsa aşıyı yaptırmasına gerek yok." dedi. Aşı uygulaması öncesinde kişinin hastalığı geçirip geçirmediği konusunda hem antijene bakıldığını hem de kanda antikor var mı diye test yapıldığını söyleyen Dr. Şen, normal şartlarda hastalığı geçirmeyen herkeste aşılama yapılabileceğini ifade etti. Türkiye'nin 50 milyon doz aşı siparişi verdiğini hatırlatan Dr. Şen, "Bir an önce doğal bağışıklığına bırakmadan bu illetten kurtulmak istiyoruz. Çok ölenimiz var artık insanımız ölmesin istiyoruz. Aşı çalışmalarına riayet edilir yüzde 80-90'ları bulursak bu hastalıktan kurtulacağız. Normal yaşantımıza döneceğimiz bir fırsat." dedi.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşıyoruz
11 Aralık 2020 08:58		 25 milyon kişi aşıda kapsam dışı
11 Aralık 2020 08:55
İlacı kesen yoğun bakımlık oluyor
11 Aralık 2020 08:18		 Harbiye mezunu Karabağ şehitleri
11 Aralık 2020 08:13
Profesörler kafa karışıklığını giderdi: İlaç iyileştirir, aşı engeller
11 Aralık 2020 07:15		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
11 Aralık 2020 06:30
Avrasya Tüneli bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı
11 Aralık 2020 02:06		 Çorum'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11 Aralık 2020 01:49
Lise öğrencisi genç koronavirüsten hayatını kaybetti
11 Aralık 2020 01:49		 Koronavirüsü yenen hemşire: Ateşim 42'ye kadar yükseldi
10 Aralık 2020 23:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:35 - Kısıtlamaya uymayıp alem yaptılar, yaralıyı ambulansta linç etmeye çalıştılar09:32 - Kurumsal eğitimler kamuya girişte ilan şartı olarak yer almamalı!09:26 - Nevşehir Belediye Başkanı Arı'ya silahlı saldırı09:21 - Altın, teşvik paketini bekliyor09:18 - FETÖ ile mücadelede konsept değişikliğine gidildi09:14 - Instagram'da yeni özellik: Alışveriş dönemi
09:13 - ODTÜ'deki şoförlerin 'ayrımcılık' zaferi09:06 - Yasağa rağmen yapılan düğün kötü bitti! Gelin gözyaşlarına boğuldu09:01 - Oteldeki cinayete intihar süsü08:59 - Okullarda nakil bilmecesi08:58 - Olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşıyoruz08:55 - 25 milyon kişi aşıda kapsam dışı
08:53 - Avrupa'nın atığına yeni fren yolda08:41 - TVF: Sisal Şans döneminde kamuya aktarılan tutar yüzde 27 arttı08:37 - İsrail'de mahsur kalan Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı08:35 - Adalet Bakanlığı mahrem yapılanma operasyonu: 10 gözaltı08:32 - Koca terörü bir aileyi paramparça etti
08:29 - 20 gün sonra kredi kartı hesaplarından silinecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bill Gates'in, aşıyla herkese çip yerleştireceği iddiasına inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı
Twitter'da taciz iddiası ölüm getirdi: Yazar İbrahim Çolak intihar etti
Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?
Lise öğrencisi genç koronavirüsten hayatını kaybetti
Aşılama ile % 90 kurtulacağız, ya hafif ya da hiç geçirilmeyecek
AB zirvesi'nde Türkiye'ye karşı ağır yaptırım talepleri kabul görmedi
25 milyon kişi aşıda kapsam dışı
Adalet Bakanlığı mahrem yapılanma operasyonu: 10 gözaltı
43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi
Olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşıyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Beyaza Beyaz denmeyip Siyaha siyah denmesi 1
uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 1
psg-başakşehir maçı 4.hakeminin 10 maç ceza alması 3
ab'nin yaptırım kararı türkiye'yi ırgalamaz 3
uçan vasıtalar bir an önce bulunsa 2
pfizer biontech aşısı 4
bim'den alınan peynirden mavi çuval parçası çıkması 2
sma hastalığı 2
kaptıkaçtı 2
geceye bir şiir bırak 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
YSK, 15 seçim uzman yardımcısı alacak
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam