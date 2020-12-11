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Samsun'da bir kişi Anadolu Lisesi önünde intihar etti
Samsun'un Canik ilçesinde eline iş-aş yazan bir kişi Kuzeyyıldızı Mahallesi Çiftlik Caddesi üzeri İMKB Anadolu Lisesi önünde kendini boynundan iple asarak intihar etti.
|11 Aralık 2020 07:24
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Olay, Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi Çiftlik Caddesi üzeri İMKB Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Vatandaşlar, ırmak kenarında boynundan iple asılmış şahıs buldu ve polis ekiplerine haber verdi.
ELLERİNE NOT YAZDI...
samsunkenthaber.com'un haberine göre: Olay yerine gelen polisler, şahsın kimliğini tespit etti. 45 yaşında olduğu öğrenilen Metin I. adlı vatandaşın, bir eline 'iş' ve 'aş' ve diğer eline ise 14 Nisan 2020'de hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı 'Haydar Baş'n adını yazdığı görüldü. Diğer yandan şahsın üzerinde bir de intihar notu çıktı. Şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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