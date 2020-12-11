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4 çocuk babası eşi tarafından evde ölü bulundu

Malatya'da 4 çocuk babası eşi tarafından evde ölü bulundu
 11 Aralık 2020 07:55
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4 çocuk babası eşi tarafından evde ölü bulundu

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alemdar Sokak'ta ikamet eden 74 yaşındaki Mehmet Yolcu'dan dün gece saatlerinde odasına çekildikten sonra ses çıkmayınca eşi T.Y. şahsın odasına giderek kontrol etti.

Eşini yatakta hareketsiz bir şekilde bulan T.Y. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İkamete gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Dört çocuk babası olan Mehmet Yolcu'nun cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı
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