Twitter'da taciz iddiası ölüm getirdi: Yazar İbrahim Çolak intihar etti

Ankara'da bulunan ve 2015 yılında kapanan İhtiyar Kitabevi'nin sahibi İbrahim Çolak, taciz suçlamasının ardından Twitter hesabından son paylaşımlarını yaptı ve intihar ederek yaşamını yitirdi. Çolak son paylaşımlarında "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün Twitter'da @LeylaSalinger isimli kullanıcı Çolak'a "Belki sizin de dilenecek bir özrünüz vardır ne dersiniz var mı öyle bir planınız?" diye sormuş, bunun üzerine Çolak "Elbette ki üzüp incittiğim, özrün ötesinde helalleşmek istediğim insanlar var" yanıtını vermişti. @LeylaSalinger isimli kullanıcı bunun üzerine "İnanılmaz bir arsızlık seviyesi bu tebrikler. Helallik nedir? Gencecik kadınlara erotik mesajlar gönderip onları travmatize etmenizin karşılığı hellallik mi?" diye yazdı. Daha sonra bu tweeti silen kullanıcı hesabını tamamen kapattı.

Aynı kullanıcı birkaç gün önce taciz ve şiddete uğramış kadınların hikayelerini paylaşabilecekleri bir mail adresi oluşturduklarını duyurarak kadınlara çağrı yapmıştı.

Eski AK Parti Milletvekili Aydın Ünal, İbrahim Çolak'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünal, "İbrahim Çolak dostumuzu, kardeşimizi kaybettik. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı İsmail Kılıçarslan da Twitter hesabından Çolak'ın intihar ettiğini ve yaşamını yitirdiğini doğrulayarak "Ne diyeyim, ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiçbir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı... Çok üzgünüm" dedi.

Çolak'ın Twitter hesabından yaptığı son paylaşımlar şöyle:

Çolak'ın intihar haberinin ardından @LeylaSalinger isimli kullanıcının 2015 yılında Twitter hesabından yaptığı "Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkaran ist. 3 sulh ceza hakimliğinin ben çapına, bağımsızlığına tüküreyim" paylaşımı da sosyal medyada gündem oldu.

Avukat Aslı Kazan Twitter hesabından konuya dair yaptığı paylaşımda "LeylaSalinger adlı kullanıcı meselesi sosyal medya adaletinin nasıl sorunlu olduğunu bir kez daha gösterdi. Taciz ve tecavüz bu ülkenin gerçeği. Ancak kadınların mücadele için kim olduğu belirsiz hesaplara, onların paylaşımlarına ve açtıkları mail hesaplarına ihtiyaçları yok" dedi.