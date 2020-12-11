1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Twitter'da taciz iddiası ölüm getirdi: Yazar İbrahim Çolak intihar etti

Çolak Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda "Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" dedi
 11 Aralık 2020 08:01
+Aa- Yazdır
Twitter'da taciz iddiası ölüm getirdi: Yazar İbrahim Çolak intihar etti

Ankara'da bulunan ve 2015 yılında kapanan İhtiyar Kitabevi'nin sahibi İbrahim Çolak, taciz suçlamasının ardından Twitter hesabından son paylaşımlarını yaptı ve intihar ederek yaşamını yitirdi. Çolak son paylaşımlarında "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün Twitter'da @LeylaSalinger isimli kullanıcı Çolak'a "Belki sizin de dilenecek bir özrünüz vardır ne dersiniz var mı öyle bir planınız?" diye sormuş, bunun üzerine Çolak "Elbette ki üzüp incittiğim, özrün ötesinde helalleşmek istediğim insanlar var" yanıtını vermişti. @LeylaSalinger isimli kullanıcı bunun üzerine "İnanılmaz bir arsızlık seviyesi bu tebrikler. Helallik nedir? Gencecik kadınlara erotik mesajlar gönderip onları travmatize etmenizin karşılığı hellallik mi?" diye yazdı. Daha sonra bu tweeti silen kullanıcı hesabını tamamen kapattı.

Aynı kullanıcı birkaç gün önce taciz ve şiddete uğramış kadınların hikayelerini paylaşabilecekleri bir mail adresi oluşturduklarını duyurarak kadınlara çağrı yapmıştı.

Eski AK Parti Milletvekili Aydın Ünal, İbrahim Çolak'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünal, "İbrahim Çolak dostumuzu, kardeşimizi kaybettik. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı İsmail Kılıçarslan da Twitter hesabından Çolak'ın intihar ettiğini ve yaşamını yitirdiğini doğrulayarak "Ne diyeyim, ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiçbir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı... Çok üzgünüm" dedi.

Çolak'ın Twitter hesabından yaptığı son paylaşımlar şöyle:

Çolak'ın intihar haberinin ardından @LeylaSalinger isimli kullanıcının 2015 yılında Twitter hesabından yaptığı "Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkaran ist. 3 sulh ceza hakimliğinin ben çapına, bağımsızlığına tüküreyim" paylaşımı da sosyal medyada gündem oldu.

Avukat Aslı Kazan Twitter hesabından konuya dair yaptığı paylaşımda "LeylaSalinger adlı kullanıcı meselesi sosyal medya adaletinin nasıl sorunlu olduğunu bir kez daha gösterdi. Taciz ve tecavüz bu ülkenin gerçeği. Ancak kadınların mücadele için kim olduğu belirsiz hesaplara, onların paylaşımlarına ve açtıkları mail hesaplarına ihtiyaçları yok" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kısıtlamaya uymayıp alem yaptılar, yaralıyı ambulansta linç etmeye çalıştılar
11 Aralık 2020 09:35		 Nevşehir Belediye Başkanı Arı'ya silahlı saldırı
11 Aralık 2020 09:26
Oteldeki cinayete intihar süsü
11 Aralık 2020 09:01		 Koca terörü bir aileyi paramparça etti
11 Aralık 2020 08:32
20 gün sonra kredi kartı hesaplarından silinecek
11 Aralık 2020 08:29		 Park ve mezarlıktan ağaç kesilebilecek
11 Aralık 2020 08:23
4 çocuk babası eşi tarafından evde ölü bulundu
11 Aralık 2020 07:55		 Samsun'da bir kişi Anadolu Lisesi önünde intihar etti
11 Aralık 2020 07:24
Gasp mağduru: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor
10 Aralık 2020 23:07		 İstanbul'da fidye operasyonu: 2'si polis 8 kişi gözaltında
10 Aralık 2020 22:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:35 - Kısıtlamaya uymayıp alem yaptılar, yaralıyı ambulansta linç etmeye çalıştılar09:32 - Kurumsal eğitimler kamuya girişte ilan şartı olarak yer almamalı!09:26 - Nevşehir Belediye Başkanı Arı'ya silahlı saldırı09:21 - Altın, teşvik paketini bekliyor09:18 - FETÖ ile mücadelede konsept değişikliğine gidildi09:14 - Instagram'da yeni özellik: Alışveriş dönemi
09:13 - ODTÜ'deki şoförlerin 'ayrımcılık' zaferi09:06 - Yasağa rağmen yapılan düğün kötü bitti! Gelin gözyaşlarına boğuldu09:01 - Oteldeki cinayete intihar süsü08:59 - Okullarda nakil bilmecesi08:58 - Olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşıyoruz08:55 - 25 milyon kişi aşıda kapsam dışı
08:53 - Avrupa'nın atığına yeni fren yolda08:41 - TVF: Sisal Şans döneminde kamuya aktarılan tutar yüzde 27 arttı08:37 - İsrail'de mahsur kalan Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı08:35 - Adalet Bakanlığı mahrem yapılanma operasyonu: 10 gözaltı08:32 - Koca terörü bir aileyi paramparça etti
08:29 - 20 gün sonra kredi kartı hesaplarından silinecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bill Gates'in, aşıyla herkese çip yerleştireceği iddiasına inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı
Twitter'da taciz iddiası ölüm getirdi: Yazar İbrahim Çolak intihar etti
Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?
Lise öğrencisi genç koronavirüsten hayatını kaybetti
Aşılama ile % 90 kurtulacağız, ya hafif ya da hiç geçirilmeyecek
AB zirvesi'nde Türkiye'ye karşı ağır yaptırım talepleri kabul görmedi
25 milyon kişi aşıda kapsam dışı
Adalet Bakanlığı mahrem yapılanma operasyonu: 10 gözaltı
43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi
Olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşıyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
freecycle 1
sosyolog Dr.Mahmut Karaman 1
bear grylls 1
yumurta fiyatları 4
Bugün olanlar 1
uçan vasıtalar bir an önce bulunsa 2
kombi açmayan komşuya dava açılabilmesi 3
türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız 5
maske izi 2
azerbaycan'a kimlik kartı ile seyahat edilebilmesi 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
YSK, 15 seçim uzman yardımcısı alacak
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam