Park ve mezarlıktan ağaç kesilebilecek

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmeliğe göre, parklardan, şehir mezarlıklarından, sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda doğal olarak yetişmeyen ağaçların bulunduğu yerlerden, her türlü meyveli ağaç, (fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri hariç) kayıt ve şarta tabi olmadan kesilip taşınabilecek.

Baraj, gölet, sulama kanalı, yol gibi yapıların yapımı esnasında kesimi zorunlu görülen ceviz ve aşılı kestane ağaçlarının kesimine her zaman izin verilebilecek. Düzenleme, Milli Parklar Kanunu kapsamındaki alanlar ile sit alanlarındaki, orman alanı dışında kalan ağaçları da kapsama alıyor.