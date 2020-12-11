İsrail'de mahsur kalan Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı
|11 Aralık 2020 08:37
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Yerel saat ile 1:30'da kalkması gereken Sivasspor kafilesinin uçağı, 4 saatlik bir gecikme sonrası Ben Gurion'dan Sivas'a doğru hareket etti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç gelmesi nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bekletildiğini söylemişti.
Haitat, "Sivasspor kafilesi Tel Aviv'de uçuş saatine geç geldiği için bekletildi. Uçak 5:30'da (TSİ 6:30) havalanacak." demişti.
Uçağın neden bu saate kadar bekletileceğine ilişkin soruyu ise Haitat, "havalimanında gece saat 1 ila 5 arasında gürültü nedeniyle hiçbir uçuşun yapılmadığı" şeklinde cevaplandırmıştı.
Sivasspor Kulübü ise İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat'ın Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç geldiği, bu nedenle Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kalmıştı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanılmıştı.
Kafileyle birlikte halen uçakta bulunan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, AA muhabirine, "Büyük rezalet. 'Uçak erken kalksın' diye stattan çok erken, hızlı bir şekilde geldik. 2 saattir burada mahsur kaldık" açıklamasında bulunmuştu.
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan ve İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılan Demir Grup Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı.
Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanırken İsrail yetkililerinin sistemi ve geçişleri kapatarak zorluk çıkarttıkları iddia edilen Sivasspor kafilesi, saat 06.30'da İsrail'den havalanan özel uçakla Sivas'a geldi.
Kırmızı-beyazlı kafileyi taşıyan özel uçak saat 08.00'de Sivas Nuri Demirağ Havalimanına iniş yaptı.
Kafile daha sonra kulüp takım otobüsüyle tesislere hareket etti.
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