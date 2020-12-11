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25 milyon kişi aşıda kapsam dışı

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 50 milyon doz aşı geldiğinde toplam 25 milyon kişinin aşılanacağını ancak 18 yaş altı ve gebelerden oluşan 25 milyon kişinin aşı kapsamı dışında kalacağını söyledi
 11 Aralık 2020 08:55
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25 milyon kişi aşıda kapsam dışı


Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: TÜİK verilerine göre 18 yaş altı ve gebe sayısının Türkiye genelinde 20-25 milyon kişi arasında olduğuna dikkat çekti: "Kabaca bakıldığında, çocuklar ve gebeler açısından 25 milyon kişi şu anda kapsam dışında diye düşünülebilir.

Hastalığı 4-6 ay arasında geçirdiyseniz de kapsam dışısınız. Hiç hasta olmadıysanız ya da geçirip geçirmediğinizi bilmiyorsanız direkt aşı olacaksınız. Antikora bakılmayacak. Sağlık çalışanı olsun, vatandaş olsun, sırası geldiğinde aşı olabilecek."
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