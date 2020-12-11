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Olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşıyoruz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık haritalarına göre Türkiye'nin önemli bölümünün yağış almadığı, 'olağanüstü, çok şiddetli ve şiddetli kuraklık' yaşandığı ortaya çıktı. Uzmanlar su kaynaklarının korunması için vahşi sulama tehlikesine dikkat çekti.
 11 Aralık 2020 08:58
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Olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşıyoruz

Türkiye'nin pek çok noktasından gelen kurumuş baraj fotoğraflarının nedenini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık haritaları ortaya çıkardı. Eylül ve kasım ayı dahil kuraklık haritalarına göre, ülkemizin birçok yerinin yağış almadığı ortaya çıktı.

Haritayı yorumlayan uzmanlara göre, ülkenin neredeyse tümünü etkileyen kuraklık yer yer olağanüstü, çok şiddetli ve şiddetli olarak görülüyor. Uzmanlar küresel ısınma, tarımda yüzde 75-80'in üzerinde vahşi tarımsal sulama kullanımı, baraj-göletler, zirai ilaç kalıntıları, evsel ve sanayi atıklar nedeniyle kirletilmesi gibi nedenlerle tatlı su kaynakları ve göllerin hızla yok olduğunu belirtti.

BİR KİLO ET İÇİN 813 DAMACANA SU

Kuraklık haritalarını değerlendiren Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, erozyonla mücadelede atılan olumlu adımların çölleşmeyle ilgili atılamadığını belirterek, "Ne toplum olarak biz buna hazırlık yapabildik, ne de kamu öngörerek bu işle ilgili gerekli planları yapabildi" itirafında bulundu. Kuraklığın gıda ürünlerine ulaşımda büyük risk oluşturduğunu anlatan Çandır şunları söyledi:

"1 kilo domates için 184 litre, 1 kilo havuç için 133 litre, 1 portakal için 50 litre, 1 elma için 70 litre, 1 kilo kırmızı et için 15 bin 455 litre (813 damacana), 1 hamburger için 2 bin 325 litre, 1 kilo kahve için 21 bin litre, 1 fincan kahve için 140 litre suya gereksinim var. Bugün yediğimiz 1 kilo domates, sadece 1 kilo domatesten ibaret değil. Domates için 184 litre su tükettiğimizi unutmamalıyız ve israf etmememiz gerekiyor. Belki de böyle bir durumda tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek, daha az suyla üretilen ürünleri üretmenin yollarını bulmalıyız.
DHA
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