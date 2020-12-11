Oteldeki cinayete intihar süsü
|11 Aralık 2020 09:01
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Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre: İstanbul'da, Fatih Laleli'de bir otelden 5 Aralık günü 14.00 sıralarında polisi arayan kişi, otel odasında bir kadının intihar ettiğini ihbar etti. Polisi arayan kişi, otelin resepsiyonunda çalışan Türkmen Aliser Alymov'du.
Alymov, ölü bulduğu kadının sevgilisi Rayhan Soltanov olduğunu, banyoya baktığında, kalorifer borusunda eşarbıyla kendisini asmış olarak bulduğunu söyledi. Polis, ceset ve odada inceleme yaptı.
Kalorifer borusuyla zemin arasındaki mesafe 1.5 metreydi. Boşluk, ölen kadının boyundan kısaydı. Bu yüksekliğin intihar için yeterli olmayabileceği ve cesedin duruş şekli nedeniyle polis araştırmayı derinleştirdi.
OĞLUNU ARAMIŞ
Soltanov'un bir erkekle odaya girdiğini, 15 dakika sonra da erkeğin odadan yalnız olarak çıktığını tespit etti.
Soruşturma sürerken Soltanov'un oğlu polisi arayarak, bir kişinin kendisini arayarak, "Annen kalp krizi geçirdi ve öldü" diyerek telefonu kapattığını söyledi. Polis odadan çıkan ve Soltanov'un oğlunu arayarak annesinin kalp krizinden öldüğünü söyleyen kişinin resepsiyon çalışanı Aliser Alymov olduğunu tespit etti. Bu bilgiden yola çıkan polis, Alymov'u olaydan bir gün sonra gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan Alymov, hakkındaki 'kasten öldürme' suçlamasını kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Almyov, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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