Yasağa rağmen yapılan düğün kötü bitti! Gelin gözyaşlarına boğuldu
|11 Aralık 2020 09:06
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İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Ertuğrul Gazi Polis Merkez Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen Yiğitler Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, düğün organizasyonu olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine ekipler, düğün salonuna baskın düzenledi. Polislerin geldiğini fark eden bazı misafirler düğün salonunun üst katına çıkarak saklanmak istedi.
TOPLAM 78 BİN 750 LİRA PARA CEZASI
Ekipler odaları tek tek dolaşarak gizlenen kişileri bularak aşağıya indirdi. Bazı misafirler ise polis ekiplerine sorumluluğun işletme ve düğün sahiplerinde olduğunu ifade ederek ceza kesilmemesini istedi. Ekipler hem düğüne katılan misafirleri hem de düğün sahiplerini konuyla ilgili bilgilendirerek İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle düğünlerin yasaklandığını sadece nikah kıyılabileceğini anlattı. Polis, aralarında gelin ve damat ile salon işletmecisinin de bulunduğu 25 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 78 bin 750 TL para cezası kesti.
AĞLAYAN GELİNİ ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ
Baskın sırasında gelin ise gözyaşlarına boğuldu. Dakikalarca gözyaşı döken gelini arkadaşları teselli etti.
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