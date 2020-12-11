1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Instagram'da yeni özellik: Alışveriş dönemi

Instagram bugün Reels üzerinden alışveriş yapma özelliğini tüm dünyada kullanıma sunduğunu açıkladı.
 11 Aralık 2020 09:14
+Aa- Yazdır
Instagram'da yeni özellik: Alışveriş dönemi

Bazı markalar Reels'da alışveriş özelliğini kullanmaya başlarken, Instagram'ın @shop hesabı da yeni marka ve küçük işletmelerin alışveriş yapılabilen Reels videolarını paylaştı.

Alışveriş özellikleri ile uygulamanın neresinde olursa olsun insanların ilham aldığı anda bir şey keşfetmesini ve satın almasını kolaylaştırmayı amaçlayan Instagram, Reels'da alışveriş özelliği ile bir Reels videosundaki ürünlere tıklayarak o ürünleri satın alma, kaydetme veya ürün hakkında daha fazla bilgi alma fırsatı sunuyor.

Instagram ayrıca 2020'de Instagram topluluğunun alışveriş trendlerini paylaştı:

Güzellik Sanatı

Eşsiz görünümler yaratmak ve kendilerini ifade etmek için Instagram'da insanlar tırnaklarını ve yüzlerini kanvas olarak kullanıyor.

Amaç esaslı tüketim

Tüketiciler değerlere ve sorumluluğa önem veriyor; sosyal ve çevreci konularda belirli bir duruşa sahip markaları desteklemek istiyor.

Sürdürülebilirlik esaslı marka olmanın ne anlama geldiğini gösteren işletmelere destek artıyor

Tatlı nostalji

İçerik üreticileri ve markalar 90'lar ve 2000'lere özgü stiller yaratıyor.

Evde kişisel bakım

İnsanlar evde zaman geçirmeye devam ettikçe kişisel bakıma olan ilgi de devam ediyor.

İnsanlar cilt bakımı, ev kıyafetleri, ev eşyaları gibi ürünleri keşfetmek için Instagram'a geliyor.

Kaynak: Webrazzi
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
WhatsApp'ta tezgah açmak artık mümkün: İşte yeni özellik!
10 Aralık 2020 09:22		 İlk yerli çip testleri geçti
10 Aralık 2020 09:14
Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB2 270 bin saati geride bıraktı
09 Aralık 2020 17:15		 Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı
09 Aralık 2020 16:22
Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi
09 Aralık 2020 14:05		 Iphone'dan daha pahalı kulaklık! İşte Türkiye fiyatı
09 Aralık 2020 09:24
C130 uçaklarının sistemleri TUSAŞ tarafından millileştiriliyor
08 Aralık 2020 22:52		 Radyasyon teknolojisi, uzaydaki görevini başarıyla tamamlayarak Dünya'ya döndü
08 Aralık 2020 12:28
Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili
08 Aralık 2020 11:17		 Baykar: Mini İHA güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır
07 Aralık 2020 23:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:48 - Dolar güne yükselişle başladı09:35 - Kısıtlamaya uymayıp alem yaptılar, yaralıyı ambulansta linç etmeye çalıştılar09:32 - Kurumsal eğitimler kamuya girişte ilan şartı olarak yer almamalı!09:26 - Nevşehir Belediye Başkanı Arı'ya silahlı saldırı09:21 - Altın, teşvik paketini bekliyor09:18 - FETÖ ile mücadelede konsept değişikliğine gidildi
09:14 - Instagram'da yeni özellik: Alışveriş dönemi09:13 - ODTÜ'deki şoförlerin 'ayrımcılık' zaferi09:06 - Yasağa rağmen yapılan düğün kötü bitti! Gelin gözyaşlarına boğuldu09:01 - Oteldeki cinayete intihar süsü08:59 - Okullarda nakil bilmecesi08:58 - Olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşıyoruz
08:55 - 25 milyon kişi aşıda kapsam dışı08:53 - Avrupa'nın atığına yeni fren yolda08:41 - TVF: Sisal Şans döneminde kamuya aktarılan tutar yüzde 27 arttı08:37 - İsrail'de mahsur kalan Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı08:35 - Adalet Bakanlığı mahrem yapılanma operasyonu: 10 gözaltı
08:32 - Koca terörü bir aileyi paramparça etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bill Gates'in, aşıyla herkese çip yerleştireceği iddiasına inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı
Twitter'da taciz iddiası ölüm getirdi: Yazar İbrahim Çolak intihar etti
Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?
Lise öğrencisi genç koronavirüsten hayatını kaybetti
Aşılama ile % 90 kurtulacağız, ya hafif ya da hiç geçirilmeyecek
AB zirvesi'nde Türkiye'ye karşı ağır yaptırım talepleri kabul görmedi
25 milyon kişi aşıda kapsam dışı
Adalet Bakanlığı mahrem yapılanma operasyonu: 10 gözaltı
Olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşıyoruz
Yasağa rağmen yapılan düğün kötü bitti! Gelin gözyaşlarına boğuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 1
mesut özil 1
kedi 5
corona virüs vaka sayısı 1
freecycle 1
tedbirler etkisini göstermeye başladı 3
yumurta fiyatları 4
aşı taşıma konteyneri 1
10.12.2020 alba berlin vs fenerbahce maçı 3
KADES 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kooperatifleri 35 Personel Alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
YSK, 15 seçim uzman yardımcısı alacak
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam