Instagram'da yeni özellik: Alışveriş dönemi
|11 Aralık 2020 09:14
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Bazı markalar Reels'da alışveriş özelliğini kullanmaya başlarken, Instagram'ın @shop hesabı da yeni marka ve küçük işletmelerin alışveriş yapılabilen Reels videolarını paylaştı.
Alışveriş özellikleri ile uygulamanın neresinde olursa olsun insanların ilham aldığı anda bir şey keşfetmesini ve satın almasını kolaylaştırmayı amaçlayan Instagram, Reels'da alışveriş özelliği ile bir Reels videosundaki ürünlere tıklayarak o ürünleri satın alma, kaydetme veya ürün hakkında daha fazla bilgi alma fırsatı sunuyor.
Instagram ayrıca 2020'de Instagram topluluğunun alışveriş trendlerini paylaştı:
Güzellik Sanatı
Eşsiz görünümler yaratmak ve kendilerini ifade etmek için Instagram'da insanlar tırnaklarını ve yüzlerini kanvas olarak kullanıyor.
Amaç esaslı tüketim
Tüketiciler değerlere ve sorumluluğa önem veriyor; sosyal ve çevreci konularda belirli bir duruşa sahip markaları desteklemek istiyor.
Sürdürülebilirlik esaslı marka olmanın ne anlama geldiğini gösteren işletmelere destek artıyor
Tatlı nostalji
İçerik üreticileri ve markalar 90'lar ve 2000'lere özgü stiller yaratıyor.
Evde kişisel bakım
İnsanlar evde zaman geçirmeye devam ettikçe kişisel bakıma olan ilgi de devam ediyor.
İnsanlar cilt bakımı, ev kıyafetleri, ev eşyaları gibi ürünleri keşfetmek için Instagram'a geliyor.
Kaynak: Webrazzi
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