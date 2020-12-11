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Altın, teşvik paketini bekliyor

Altın fiyatları, yatırımcıların olumsuz gelen istihdam verisinden ziyade mali teşvik paketi anlaşmasına odaklanmasıyla, yatay seyretti.
 11 Aralık 2020 09:21
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Altın, teşvik paketini bekliyor

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın üst düzey danışmanlarından biri, iki partiden senatörlerin ortaklaşa sunduğu mali teşvik paketi teklifini birçok Cumhuriyetçinin kabul etmeyeceğini söyledi. Böylece teşvik paketi perşembe günü bir darbe daha yemiş oldu.

Geçen hafta ABD işsizlik maaşı başvurularında bir yükseliş yaşanırken yükselen koronavirüs vakalarıyla birlikte kapanana iş yerleri dolayısıyla işsizliğin artacağına dair endişeler çoğaldı.

Altın ise pandemiyle birlikte son 10 yıldaki en büyük kazancına doğru ilerlerken aşı gelişmeleri güvenli liman rallisinin hız kesmesine neden oldu.

ABD'de uygulanması planlanan ilk kovid-19 aşısı danışma kurulunun tavsiye onayını alarak, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumundan acil kullanım izni amaya bir adım daha yaklaştı.

Altın fiyatları, perşembe günü yüzde 0,2 düşüş yaşadıktan sonra TSİ 07:53'te ons başına 1.837,33 dolardan yatay seyrediyor.

Gümüş, paladyum ve Bloomberg Dolar Spot Endeksi de yatay bir seyir halinde.

Kaynak: Bloomberg
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