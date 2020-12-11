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Kısıtlamaya uymayıp alem yaptılar, yaralıyı ambulansta linç etmeye çalıştılar

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp içki alemi yapan gruplar arasında çıkan tartışmada bir kişi çivili sopa ile yaralandı. Öfkeli kalabalık ambulanstaki yaralıyı linç etmek istedi. Polis bu kişilere izin vermedi. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp maske de takmayan bu kişilere toplamda 32 bin 400 lira para cezası kesti.
 11 Aralık 2020 09:35
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında çadırda yaşayan Suriyeli mülteciler arasında alkol alemi esnasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirsiz şüpheli çadırından çıkardığı çivili sopa ile Saddar Ahmad'ın kafasına ve sırtına vurdu. Kanlar içinde kalan Ahmad, Demirtaş Caddesi'ne çıkarak esnaftan yardım istedi. Esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ahmad olay yerine gelen ambulansa bindirilirken, kavga ettiği gruptan birkaç kişi ellerinde sopalarla Ahmad'a saldırmaya devam etti. Polis ekipleri olaya müdahale ederken, yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eli sopalı bir kişi gözaltına alınırken, çivili sopa ile Ahmad'ı yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp maske de takmadıkları gerekçesiyle 8 kişiye toplamda 32 bin 400 TL cezai işlem uyguladı.
İhlas Haber Ajansı
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