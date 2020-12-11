Kurumsal eğitimler kamuya girişte ilan şartı olarak yer almamalı!
|11 Aralık 2020 09:32
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Kurumlar tarafından ilan edilen kadrolar için belirlenen özel şartların, nesnel ve denetlenebilir olması gerektiğini birçok yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. İdarelerin ihtiyaçlarına yönelik özel şart belirlemekte takdir hakları olmakla birlikte, bunun kamu yararı ve hizmet gerekleri ile fırsat eşitliğini sağlaması da açıktır.
Nitekim, bu hususa aykırı personel alımlarının yargıya gitmesi halinde iptali sıklıkla yaşanan bir durumdur.
Diğer taraftan, bazı yükseköğretim kurumlarının sağlık merkezleri için ilan ettiği sözleşmeli personel alımları son günlerde büyük eleştiri konusu olmaktadır. Üniversiteler, kendi bünyelerinde işçi statüsünde çalışan personeli almak için onları tanımlayan özel şartlar yazmakta, bu da halihazırda KPSS puanı alarak atanmayı bekleyen adaylar nezdinde haksızlık doğurmaktadır.
Özellikle, özel şartlarda yer verilen eğitim konularının oldukça spesifik hale getirilmesi, diğer adayların başvuru şansını imkansız hale getirmekle birlikte, üniversitelerin ulusal düzeyde ilana çıkması sadece prosedürü yerine getirmenin aracı olmuştur.
Daha önceki haberlerimizde de eleştiri konusu ettiğimiz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından özetlediğimiz duruma yönelik yeni bir ilan daha geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştır. İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
İlanda yer alan ve aşağıda sunulan bazı eğitim konuları başlıkları itibarıyla bakıldığında, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından verilmiş başka bir resmi kurumdan alınması mümkün görülmeyen eğitimler olduğu düşünülmektedir.
-Kan ve kan ürünleri transfüzyon konusunda eğitim almış olmak.
-PICC Line (Periferden yerleştirilen santral kateterin takılması) eğitim almış olmak.
-Kanser hastalarında egzersiz ve uygulama teknikleri konularında eğitim almış olmak
-Anne sütü ve emzirmenin önemi konusunda eğitim almış olmak,
-Radyasyondan korunma, güvenlik ve yönetmelik konularında eğitim almış olmak
-Sağlık Hizmetlerinde Doküman ve İş Akış Yönetiminde Dijital Dönüşüm eğitimini almış olmak.
-Kanser hastalarında egzersiz önerileri ve uygulama teknikleri konularında eğitim almış olmak.
-UMKE, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu hizmetleri konularında eğitim almış olmak.
Sonuç olarak, bahsi geçen eğitimlerin genel olarak bakıldığında KPSS puanına haiz ilgili alandan mezun olmuş kişilerin başvurularını sınırlandırdığı açık olduğundan, yargısal süreçler göz önüne alınarak adı geçen yükseköğretim kurumu tarafından söz konusu ilanın yeniden değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.
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