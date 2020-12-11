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Dolar 8 TL sınırını aştı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 11 Aralık 2020 12:24
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Dolar 8 TL sınırını aştı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.15 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,98807,9890
Avro9,69209,6930
Sterlin10,532010,5850
ANKARA
ABD Doları7,95808,0380
Avro9,65209,7320
Sterlin10,472010,6820
Anadolu Ajansı
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