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Bankacı kadın eski sevgilisinin peşini bırakmıyor

Evli sevgilisinin kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen bankacı kadın J.T.'nin intikam çabaları bitmek bilmiyor. Sevgilisi M.B.'nin kredi kartı ekstresini karısı S.B.'ye göndererek intikam almaya çalışan J.T., çiftin huzurunu kaçırmayı sürdürüyor. Bankacı kadın hakkında, kendisi için 1 ay uzaklaştırma kararı çıkarttıran S.B.'ye, "Sizi İstanbul'da yaşatmayacağım. Siz biteceksiniz. Salaksın, cahilsin, köylüsün' gibi sözler söylediği gerekçesiyle alınan son dakika kararı kapsamında soruşturma başlatıldı.
 11 Aralık 2020 09:59
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Bankacı kadın eski sevgilisinin peşini bırakmıyor

İstanbul'da Özel bankada çalışan J.T., evli sevgilisi M.B.'ye boşanmasını ve kendiyle evlenmesi için baskı yapmıştı. Sevgilisinin boşanma baskına dayanamayan genç adam, J.T., tarafından ilişkisini eşine söylemekle tehdit edildiği için sevgilisinden ayrılma kararı almıştı. Ayrılığı hazmedemeyen genç kadın eski sevgilisi ve eşine mesajlar, kredi kartı ekstreleri gibi materyaller gönderdi. Bununla da kalmadı tehditlere başladı... İşte şoke eden olaylar zinciri

SON DAKİKA BANKACI ESKİ SEVGİLİ VAZGEÇMİYOR

Ayrılığı kabullenemeyen genç kadın, eski sevgili M.B.'nin kişisel bilgilerine çalıştığı özel banka sayesinde bilgilere ulaştıktan sonra M.B.'nin eşine mesajlar eşliğinde kredi kartı ekstrasını yollamıştı. Bir de bu yetmezmiş gibi M.B. adına kredi başvurusunda bulunmuştu.

HAREKET İÇERİKLİ MESAJLAR

Olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bankacı genç kadın, eski sevgilisinin eşine huzur vermedi. Sürekli olarak telefondan rahatsız etmeye başladığı iddia edildi. İddiaya göre J.T. eski sevgili M.B.'nin eşi S.B.'e 'Sizi İstanbul'da yaşatmayacağım. Siz biteceksiniz' şeklinde söylemlerde bulundu. Bununla birlikte bankacı genç kadın, S.B.'i arayarak 'Salaksın, cahilsin, köylüsün' hakaretlerinde bulunması bardağı taşıran son damla oldu.

KORUMA KARARINA UYMAMIŞ

Eşinin ve bankacı kadının aralarında olan birliktelikleri süreç içerisinde öğrenen S.B., daha önceden kendisini rahatsız etmesinden dayanamayıp J.T. hakkında koruma kararı aldırdı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran genç kadının talebini kabul eden mahkeme, 1 ay süreyle mağdur S.B.'nin korunmasına karar verdi. Koruma kararına uymayan sürekli olarak kendisine hakaret ve tehdit içerikli mesajlarla rahatsız etmeye devam eden J.T. hakkında savcılığa şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Deniz Yusufoğlu
Sabah
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