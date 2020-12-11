1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi

Türkiye'ye günlük erişimi 1 milyondan fazla olmasına ve yasal zorunluluğa rağmen temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon TL daha ceza kesildi. Ülkeden günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, yine gereğini yerine getirmezlerse Türkiye'den reklam alamayacak ve bu kapsamda söz konusu şirketlere para transferi de yapılamayacak.
 11 Aralık 2020 10:05
+Aa- Yazdır
Sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olmasına ve yasal zorunluluğa rağmen ülkeye temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 30'ar milyon lira daha ceza kesildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 1 Ekim'de yürürlüğe giren ve "Sosyal Medya Yasası" olarak da ifade edilen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin 2 Kasım'a kadar ülkeye temsilci atamaları gerekiyordu. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve yasanın gereğini yerine getirmeyenlere 10'ar milyon lira ceza verilmişti.

Bu süreçte, dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından VK, Türkiye temsilcisinin bilgilerini BTK'ye bildirerek, internet sitesinde yayımladı.

BTK, yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion şirketlerine 10'ar milyon lira ceza verdi. Bu şirketlere yasa gereği, kararın tebliğinden itibaren başlamak üzere 30 gün daha süre tanındı.

Bu süre, tebliğ tarihine göre bu hafta doldu. Yasanın gereğini yerine getirmeyen ilgili sosyal medya şirketlerine bu defa 30'ar milyon lira idari para cezası kesildi.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde de bu yükümlülük uygulanmazsa Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak ve bu kapsamda para transferi de yapılamayacak. Verilen reklam yasağı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

TİKTOK'UN FARKLI ÜLKELERDE 126 ŞEHİRDE OFİSİ BULUNUYOR

Dünyanın çeşitli ülkelerinde temsilcisi bulunan ve ofisler açan sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye'de gerekli adımı atmamaları da tepki çekti.

Ülkede milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal ağ sağlayıcılardan TikTok'un internet sitesindeki verilere göre, uygulamanın ait olduğu ByteDance şirketinin Pekin, Londra, New York, Paris, Dubai, Cakarta ve Tokyo başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde 126 ofisi bulunuyor.

BANT GENİŞLİKLERİ DARALTILABİLECEK

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.

Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.

Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe cevaplayacak, kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verilecek. Sosyal medya şirketleri kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlayacak.

Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

Ayrıca sosyal medya şirketleri, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de bulundurma yönünde gerekli tedbirleri alacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Antrenörlük temel eğitimi sınav sonuçları açıklandı
11 Aralık 2020 11:25		 Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat açıklaması
11 Aralık 2020 11:18
TÜİK, GSYH verilerinin yayımlanmasının ertelendiğini duyurdu
11 Aralık 2020 10:40		 E-Duruşma' hayata geçirildi
11 Aralık 2020 10:28
TSE 9 firmanın sözleşmesini feshetti
11 Aralık 2020 10:07		 10 liralık eksik ödemede yapılandırma bozulmayacak
11 Aralık 2020 09:55
Kurumsal eğitimler kamuya girişte ilan şartı olarak yer almamalı!
11 Aralık 2020 09:32		 43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi
11 Aralık 2020 02:07
Özel bakım merkezinde 6'sı personel 78 kişi karantinaya alındı
10 Aralık 2020 23:26		 İSPARK'ta Mastercard ile 'mobil ödeme' imkanı
10 Aralık 2020 20:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:24 - Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 8 TL sınırını geçti12:21 - Dışişleri Bakanlığı: AB'nin hukuka aykırı tutumunu reddediyoruz12:08 - Erdoğan: 14 günlük kısıtlama diye bir şey gündemimizde yok12:05 - Uludağ kar yağışıyla beyaza büründü12:00 - Ankara Eğitim Platformu'ndan TIMSS 2019 değerlendirme konferansı11:55 - Eskişehir'de tartıştığı eniştesini silahla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası
11:50 - Adalet Bakanlığı'nda çalışan asgari ücretli, milyonlarca çalışanın sesi olacak11:45 - Bakan Selçuk'tan '60 bin öğretmen ataması' isteniyor sorusuna cevap11:32 - Batman'da kayalıklardan düşen kişi öldü11:31 - Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı11:26 - 'Öğrencilere tek sınav notuyla karne vermek istiyoruz'11:25 - Antrenörlük temel eğitimi sınav sonuçları açıklandı
11:20 - 26 Türk üniversitesi ilk 500'e girmeyi başardı11:18 - Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat açıklaması11:18 - MEB'den 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 161 milyon liralık destek11:14 - Ofis görünümlü kahvehane baskında ikinci kattan atlayıp duvara tırmandılar11:10 - Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
11:04 - LÖSEV'e bin TL bağış karşılığı uzlaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bill Gates'in, aşıyla herkese çip yerleştireceği iddiasına inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Aziz Sancar: Türkiye'de olsam aşı için kuyruğa girerdim
Bakan Selçuk'tan '60 bin öğretmen ataması' isteniyor sorusuna cevap
Twitter'da taciz iddiası ölüm getirdi: Yazar İbrahim Çolak intihar etti
Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı
Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?
Altın, teşvik paketini bekliyor
Erdoğan: 14 günlük kısıtlama diye bir şey gündemimizde yok
FETÖ ile mücadelede konsept değişikliğine gidildi
25 milyon kişi aşıda kapsam dışı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tedbirler etkisini göstermeye başladı 3
kedi 5
uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 1
veda hutbesi 4
freecycle 1
eliyle dürtükleyen insan 2
kombi açmayan komşuya dava açılabilmesi 3
bim'den alınan peynirden mavi çuval parçası çıkması 2
psg-başakşehir maçı 4.hakeminin 10 maç ceza alması 3
kimliği belirsiz cesetler 1
SON İLANLAR
Gündoğmuş Belediyesi 48 Geçici İşçi Alacak
Avanos Öğretmenevi 4 İşçi Alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 35 personel alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam