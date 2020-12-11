TSE 9 firmanın sözleşmesini feshetti
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 9 firmanın sözleşmelerini feshetti. Bu firmaların "Hizmet Yeterlilik Belgeleri" de iptal oldu
|11 Aralık 2020 10:07
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 9 firmanın sözleşmelerini feshetti. Bu firmaların "Hizmet Yeterlilik Belgeleri" de iptal oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TSE, firmanın kendi isteği, üretim yeri değişikliği, talimata aykırılık ve yıllık vizelerin yaptırılmaması gibi nedenlerle 9 firmanın sözleşmelerini feshetti.
Söz konusu firmaların "Hizmet Yeterlilik Belgeleri" de iptal oldu. Bu firmalar, "Hizmet Yeterlilik Belgeli" faaliyet gösteremeyecek, aksi davranış durumunda haksız rekabet ve haksız belge hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacak.
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